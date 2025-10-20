SUBÚRBIO

Rajadas e granadas: CV parte pra guerra contra BDM e bate de frente com a PM

Confronto aconteceu no Lobato

Bruno Wendel

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:00

Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

Nas primeiras horas desta quarta (15), passado o susto, os moradores recolheram as cápsulas espalhadas aos montes na Avenida Pontilhão. A madrugada foi marcada com mais um ataque do Comando Vermelho para ocupar a única região do Lobato que ainda é do Bonde do Maluco.

Chegaram com rajadas e granadas, ao mesmo tempo em que marcavam as paredes com suas iniciais, “CV”. Porém, quando progrediam no terreno, ao invés dos rivais, eles deram de cara com a 14ª CIPM e houve confronto. Segundo moradores, dois integrantes morreram.

E essa é a rotina de quem mora no bairro, que precisa conviver forçadamente com a violência e a ausência de paz nas comunidades dominadas por facções.