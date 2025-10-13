COLUNA BRUNO WENDEL

CV avança sobre bairro do Subúrbio e BDM se prepara para reagir; saiba mais

Morte de liderança deixa grupo enfraquecido

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:00

Um passado sangrento volta a aterrorizar os moradores do Lobato. Com o líder do BDM na Avenida Pontilhão, o ‘Seu Nilson’, fora de vez do cenário, o CV do Coroado tentará tomar de vez o bairro. Há cinco anos, a facção carioca invadiu o Pontilhão e executou várias pessoas ligadas ao BDM – de crianças a adultos.

“Quem era parente ou amigo não era poupado. As namoradas foram mortas e comerciantes expulsos”, relata uma fonte. Tempo depois, as lideranças do CV foram mortas pela polícia e ‘Seu Nilson’ voltou ao Lobato. Na quarta (8), os corpos dele e da mulher crivados de balas foram deixados em Pirajá.

No mesmo dia, os rivais do Coroado soltaram fogos. Se a polícia não intervir, haverá um mar de sangue no Pontilhão, porque os remanescentes do BDM já disseram que vão resistir.