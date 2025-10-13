Acesse sua conta
CV avança sobre bairro do Subúrbio e BDM se prepara para reagir; saiba mais

Morte de liderança deixa grupo enfraquecido

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:00

Comitiva esteve no Lobato
Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

Um passado sangrento volta a aterrorizar os moradores do Lobato. Com o líder do BDM na Avenida Pontilhão, o ‘Seu Nilson’, fora de vez do cenário, o CV do Coroado tentará tomar de vez o bairro. Há cinco anos, a facção carioca invadiu o Pontilhão e executou várias pessoas ligadas ao BDM – de crianças a adultos.

“Quem era parente ou amigo não era poupado. As namoradas foram mortas e comerciantes expulsos”, relata uma fonte. Tempo depois, as lideranças do CV foram mortas pela polícia e ‘Seu Nilson’ voltou ao Lobato. Na quarta (8), os corpos dele e da mulher crivados de balas foram deixados em Pirajá.

No mesmo dia, os rivais do Coroado soltaram fogos. Se a polícia não intervir, haverá um mar de sangue no Pontilhão, porque os remanescentes do BDM já disseram que vão resistir.

CV quer tomar de vez o Lobato

Lobato: 23 tiroteios, 18 mortos e 5 feridos por Google
Advogado criminalsita é assassinado no Lobato por Acervo Pessoal
PM 14 CIPM Lobato por Reprodução/Google Maps
Adolescente morta no Lobato por Reprodução
Disparo atingiu porta de ônibus na região do Lobato por Arisson Marinho/CORREIO
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
Ataque aconteceu no Lobato por Ana Lucia Albuquerque
Advogado criminalista assassinado entrou em área do BDM procurando líder do CV

Advogado criminalista assassinado entrou em área do BDM procurando líder do CV

Tiros, carro incendiado e execução: tráfico ataca comerciantes que não pagam taxa de proteção na BA

Tiros, carro incendiado e execução: tráfico ataca comerciantes que não pagam taxa de proteção na BA

PCC entra na disputa por territórios e acirra a guerra em Salvador e Região Metropolitana

PCC entra na disputa por territórios e acirra a guerra em Salvador e Região Metropolitana

Bahia Segurança

Perigo iminente: facção rival toma bairro do Centro Antigo de Salvador? Saiba mais

Perigo iminente: facção rival toma bairro do Centro Antigo de Salvador? Saiba mais
Medo ainda domina: após 'toque de recolher' do tráfico, tensão persiste no comércio

Medo ainda domina: após ‘toque de recolher’ do tráfico, tensão persiste no comércio
Bahia: o banho de sangue, o 'toque de recolher' e a expansão de facção no Centro Antigo

Bahia: o banho de sangue, o ‘toque de recolher’ e a expansão de facção no Centro Antigo

