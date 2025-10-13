COLUNA BRUNO WENDEL

Medo ainda domina: após ‘toque de recolher’ do tráfico, tensão persiste no comércio

Lojas foram obrigadas a fechar por causa da morte de traficante na Barroquinha

Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:00

Ônibus param de circular na Barroquinha Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Embora a presença da Polícia Militar, a tensão paira sobre os comerciantes da Barroquinha, no Centro Antigo de Salvador. Na quinta (09), as lojas foram fechadas após o ‘toque de recolher’ imposto pelo Bonde do Maluco (BDM) em razão da morte de ‘Albino da Barroquinha’, traficante baleado pela polícia.

A PM foi enviada para o local e foram presas duas pessoas que mandaram as lojas fecharem. “Mas isso não resolve, até porque a polícia não pode ficar aqui toda hora. Precisamos de mais segurança”, reclama o dono de uma confecção. A presença cada vez menor de consumidores e o medo constante transformaram a região em um retrato do abandono.

Enquanto o poder público hesita em agir, comerciantes lutam para manter as portas abertas em meio a um caos que ameaça não só a economia local, mas também a própria história viva da cidade.