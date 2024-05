CENTRO HISTÓRICO

BDM tomou conta do Pelô: o que faz a facção manter o domínio do maior cartão-postal da Bahia?

Depois de entrar no Subúrbio e Cajazeiras, facção ocupa o Centro Histórico numa nova estratégia de mercado

Bruno Wendel

Publicado em 20 de maio de 2024 às 05:00

BDM toma conta do Pelô: inscrições da facção estão esoalhadas em vários pontos do Centro Histórico de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Pelourinho não é mais aquele. O cartão-postal mais famoso da Bahia está há mais de 10 anos sob o comando da maior organização criminosa do estado, o Bonde do Maluco (BDM). Suas iniciais estão espalhadas por transversais, ruas, muros e portões – vários pontos, que demarcam a força de um comércio varejista de droga. A proximidade com o Porto de Salvador é apontado por especialistas como o principal motivo de o Pelô, coração do Centro Histórico da capital baiana, está com suas artérias entupidas pela insegurança.

“O porto ainda é a forma de transporte internacional de mercadorias de produtos legais e ilegais, como armas e drogas, e não seria diferente no Porto de Salvador. Embora haja uma triagem por amostragem no embarque e desembarque de contêineres, muitas dessas cargas ilegais saem dos navios que estão em fila para atracarem no Porto de Salvador, principalmente quando há cruzeiros, embarcações maiores, e por isso ocupam mais espaço no porto. A carga é lançada para os barcos, que fazem o restante do transporte”, declarou Wagner Moreira, do IDEAS Assessoria Popular e do Fórum Popular de Segurança Pública da Bahia.

Um dos grupos criminosos mais atuantes na Bahia, e considerado o mais violento, o BDM surgiu em 2015 no pavilhão V do Presídio Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Liderada pelo assaltante de banco Zé de Lessa, morto em dezembro de 2019, a facção nasceu como uma ramificação da então Caveira, organização extinta facção em 2017. De forma estratégica, o BDM foi entrando nos conjuntos populares do governo federal, o Minha Casa Minha Vida, na região do Subúrbio, para depois avenças para outras áreas da cidade, como Cajazeiras. Então, numa nova leitura de mercado, o BDM se estabelece no Pelourinho, a partir também de um outro fator: o grande número de casarões abandonados.

“O Pelourinho ainda é hoje um bairro com muitos imóveis vazios ou subutilizados e isso abre muita margem para territórios não ocupados, sem vida, sem morador, sem cotidiano social, uma região estratégia para guardar armas e drogas que chegam ou que vão para o Porto de Salvador. Em um estudo feito pelo Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador (Ercas), órgão da Conder, mapeou 1.300 imóveis vazios ou subutilizados em 2012”, explicou Wagner Moreira. O Centro Antigo de Salvador (CAS) corresponde à área do Centro Histórico e seu entorno (e suas instalações tombadas) - um conjunto de dez bairros que tem valor histórico e cultural: Centro Histórico, Centro, Barris, Tororó, Nazaré, Saúde, Barbalho, Macaúbas, Liberdade (parte do espigão), Comércio e Santo Antônio Além do Carmo.

O especialista em segurança pública, o coronel Antônio Jorge, do curso de Direito do Centro Universitário Estácio FIB da Bahia, concorda com todos os pontos já apresentados por Moreira e ainda acrescenta: “Os casarões abandonas facilitam, porque os vendedores de droga não ficam com grande quantidades, mas com quantidade suficiente para vender, pois se forem presos, tem a justificativa que é para consumo próprio”.

Morte no Carnaval

No ano passado, um homem foi morto na Sexta-feira de Carnaval, na Rua Carlos Gomes, trecho próximo à Ladeira da Montanha – na hora passava o Bloco Amor e Paixão. A polícia disse na ocasião que as armadas usadas pelos assassinos já estariam dentro do Circuito Osmar, escondidas em um dos casarões, o que justifica o crime, pois os acessos à festa contavam com portais de abordagens. Ainda segundo as investigações, Marcos Souza Menezes, 27 anos, foi baleado por três homens, por volta 4h, e o motivo seria a guerra do tráfico entre a Gamboa de Baixo e Centro Histórico.

A questão da relação entre a oferta e a demanda por entorpecentes é um outro fator. “Muitos turistas vão ao Pelourinho não só para contemplar a beleza do local, mas também atrás de drogas, buscando as pessoas certas em determinadas ruas, bares específicos, que sabem os códigos, as artimanhas para se conseguir as substâncias e evitar as apreensões e prisões”, apontou Moreira, que destacou outro fato que atrela o BDM ao Pelô: o Centro Histórico está localizado numa região perto de bairros como Canela, Graça e Corredor da Vitória. “É a tática para consolidar o espaço de mercado, para atender a demanda consumo da classe média e alta de Salvador”, disse.

O principal adversário do BDM, o Comando Vermelho (CV) não está no Pelourinho, mas também não está distante da região. A segunda maior organização criminosa do país controla o tráfico de drogas na Gamboa de Baixo, região próxima ao Centro Histórico. Mas por que o CV não chegou ao Pelourinho ? “Quando você tem uma área de sedentarizarão, que já se concretizou, então não há conflito, não há disputa pelo espaço, a não ser que uma outra organização queira, o que acho muito difícil”, pontuou Antônio Jorge. “ O Pelourinho é uma área com mais policiamento que outras regiões da capital, tem um Batalhão da PM e um delegacia especializada do turiosta (Deltur) e muitas câmeras e isso dificulta a incursão de uma facção rival para tomar o território. Já os outros bairros não há um policiamento diuturno. É feito com viaturas. Quando há uma situação mais greve, existe a ocupação temporária”, explicou Antônio Jorge.

Posicionamentos