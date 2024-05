BAHIA

Após 130 mortes, Jacobina coloca totens de segurança privada para conter avanço da criminalidade

Município registrou 130 mortes por causa da violência no passado e decidiu colocar totens esse ano

Bruno Wendel

Publicado em 20 de maio de 2024 às 05:00

Com 130 mortes geradas pela violência em 2023, dados da SSPBA, a cidade de Jacobina recorreu ao setor privado como alternativa para enfrentar o avanço da criminalidade, que também assola o restante da Bahia. Mesmo com as polícias Civil e Militar e da guarda municipal, a prefeitura instalou totens de segurança para reduzir as ocorrências: foram 117 homicídios, sete feminicídios, cinco lesões corporais seguidas de morte e um latrocínio.

Segundo os moradores, a situação piorou com a chegada do Terceiro Comando Puro (TCP), em agosto do ano passado. Agora, a esperança está nos equipamentos, instados há 15 dias. Os dispositivos contam com monitoramento por vídeo, atendimento a emergências, envio de alertas à população, detectam aglomerações e invasões a áreas restritas, reconhecem placas de veículos e apontam eventuais restrições, além de identificar situações de risco e otimizar a ação policial. Dois equipamentos já foram instalados, e outros dez estão em fase de implementação. Só assim. Na quarta, a PC deu um prazo de 10 dias para informar os dados deste ano na cidade. Aguardamos.

Jacobina recorre à segurança privada para conter avanço da criminalidade Crédito: Divulgação / Helper Tecnologia

De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE, possui mais de 82 mil habitantes e ocupa a 14.ª posição no Mapa da Violência do estado. “Com quatro metros de altura, os totens de segurança são blindados e formados por um sistema de giroflex, sirene, câmeras que monitoram em 360º de forma simultânea, botão de emergência e comunicador de áudio conectado diretamente às centrais de cada cidade, diminuindo consideravelmente o tempo de resposta dos agentes de polícia militar, guarda municipal e trânsito no atendimento a vítimas”, conta Edison Endo, diretor da Helper Tecnologia, empresa responsável pelo desenvolvimento dos equipamentos instalados em dez estados. O sistema também é equipado com alto-falantes de alta potência que possibilitam a atuação remota em uma ocorrência, a transmissão de alertas instantâneos e mensagens de conscientização à população.

Subúrbio: moradores temem ataques do Comando Vermelho

Com várias intimidações, moradores de Mirantes de Periperi e Altos de Coutos passaram a retornar mais cedo para suas casas. Isso porque, desde a semana passada que áudios e mensagens com ameaças de “arrastão” circulam nos bairros dominados pelo Bonde do Maluco, que vem atacado pelo Comando Vermelho. Essa guerra não de é agora, porém há mais de um mês foi intensificada com a chegada de reforços de outras regiões controladas pelo CV. Para além dos “arrastões”, fica o medo também dos ataques, como aconteceu no dia 14 deste mês, quando um estudante foi assassinado a tiros em um parque – outras duas pessoas ficaram feridas, após homens chegarem atirando aleatoriamente. É compreensível o pavor dos moradores, porque se não há segurança na rua, só lhe restam a proteção de casa, e olhe lá.

CV marca paredes para informar que está presente em Mirantes de Periperi Crédito: Reprodução

Assaltos em Luís Anselmo

Uma dupla de motoqueiros vem tirando a paz da Rua Lívia Giffone, no bairro de Luís Anselmo. Na última terça (14), assim que parou em frente a um prédio, uma mulher foi derrubada da moto pelos criminosos, que, apesar da tentativa, não conseguiram levar o veículo. Moradores relatam que os ladrões estão agindo com frequência na região, que vem crescendo com a chegada de novos edifícios, porém com o policiamento precário.