FAMÍLIA EM LUTO

‘Cena não sai da mente’: tia recebeu fotos de jovem esquartejado após crime

Corpo de Thiago Tavares dos Santos foi localizado dentro de um saco na Estrada Velha do Aeroporto

Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2024 às 09:38

Thiago Tavares dos Santos Crédito: Reprodução / Redes sociais

A família de Thiago Tavares dos Santos, encontrado esquartejado na noite de quinta-feira (16) na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, viveu momentos de terror desde o desaparecimento do jovem, na quarta-feira (15). Segundo familiares, o homem de 24 anos teve um surto psicótico, saiu de casa sem destino e foi sequestrado por traficantes. Depois, os pais ainda receberam uma ligação informando que o corpo do filho havia sido encontrado em duas sacolas e precisaram ir até o local para confirmar a identidade.

A tia de Thiago, Joana Angélica, acompanhou o caso. "Foi muito ruim a cena [do esquartejamento], a imagem não sai da mente. Nenhum ser humano merece passar o que ele passou", lamenta. Os parentes receberam as fotos do corpo de Thiago no grupo da família no Whatsapp, após o reconhecimento do corpo.

Mas antes mesmo do homicídio, um vídeo divulgado nas redes sociais na quinta-feira (16) mostrou a vítima sentada no chão e com as mãos amarradas. Joana conta que trata-se de um ao vivo feito pelos sequestradores. "Ele saiu de casa desnorteado, sem destino, e parou no lugar errado", relembra.

"Foi uma fatalidade o que aconteceu com o Thiago. Ele era um servo de Deus, pessoa que se interessava com a obra do Senhor. Não se misturava com coisas ruins, sempre fazia o bem", diz a tia. "É uma tristeza imensa para família ver uma pessoa naquele estado, mas a justiça de Deus vai ser feita", declara.

As guias para remoção e perícia foram expedidas e a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.