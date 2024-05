Jovem desaparecido é encontrado esquartejado na Estrada Velha do Aeroporto

Corpo estava dentro de um saco, com vários cortes

O corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado esquartejado na noite de quinta-feira (16) na Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. O homem foi identificado como Thiago Tavares dos Santos, de 24 anos. Ele estava desaparecido desde quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado dentro de um saco, com vários cortes.

As guias para remoção e perícia foram expedidas e a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.