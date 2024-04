MATA DE SÃO JOÃO

Jovens são mortos e esquartejados por grupo criminoso rival na Região Metropolitana

Os corpos de dois jovens foram localizados na Rua da Bandeira, no bairro do Caboré, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta quarta-feira (24). Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas foram encontradas com os corpos esquartejados e com marcas de tiros.