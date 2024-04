BAHIA

Líder de facção, 'Palhaço' é morto pela polícia em Ilhéus

Ele também liderava uma organização criminosa com atuação no bairro da Liberdade e já havia sido condenado pela justiça a nove anos e oito meses de reclusão em regime fechado por roubo qualificado.

Segundo a Polícia Civil, recursos tecnológicos e diligências investigativas auxiliaram na localização do suspeito. Ele foi alcançado pelos policiais em um imóvel na Rua Sol e Mar, em Ilhéus, e atirou contra as equipes. Houve confronto e o criminoso ficou ferido, sendo socorrido para um hospital da região, mas não resistiu.

Uma espingarda calibre 12, celulares e uma caderneta contendo registros da movimentação e contabilidade da venda de drogas e armas foram apreendidas no local. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar e localizar outros envolvidos com o crime organizado.