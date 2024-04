VOLTANDO DE FESTA

Psicólogo desaparece em Salvador após briga em viagem 'bate e volta'

Homem foi visto na última vez em frente ao Shopping da Bahia, no último domingo (21)

Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2024 às 14:34

Tiago Leite está desaparecido Crédito: Acervo Pessoal

Um psicólogo de 32 anos está desaparecido há quatro dias após ter se envolvido em uma briga no desembarque de um "bate e volta" em frente ao Shopping da Bahia, em Salvador. Segundo familiares, Tiago Leite foi para uma festa eletrônica no domingo (21) pela tarde, em Lamarão do Passé, a 57 km da capital baiana, e voltou pela noite para Salvador. Depois disso ele não foi visto.

A irmã de Tiago, Taiane Santos, conta que na segunda-feira (22) uma mulher atendeu um dos celulares do psicólogo - ele tinha dois - e disse que estava com o telefone porque ele não havia pagado a viagem e essa era uma condição de pagamento. A mulher ainda contou para a familiar que organizava o transporte e Tiago teria causado uma confusão no fim da viagem.

"Ela me contou que Tiago disse que um dos celulares tinha sumido dentro do ônibus. Teve essa briga, mas ela disse que ele tinha que pagar a viagem e ele falou que não ia pagar porque os responsáveis [pelo sumiço do telefone] tinham que dar conta. Aí ela pegou os objetos dele [celular, corrente e relógio] como segurança desse valor", narra. Depois disso a mulher que estava no bate e volta ainda contou que viu Tiago pedindo ajuda para um segurança do shopping. Após esse episódio, ela contou que não o viu mais.

Desde então a família procura o psicólogo em diversos pontos da cidade. Na tarde desta quarta (24), Taiane foi ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para registrar o desaparecimento.

"Ele nunca sumiu assim, sem manter contato. Ele tem histórico de depressão, mas nunca aconteceu de sumir assim", afirma. "Estou vivendo uma aflição por resposta. Só espero que ele esteja bem", desabafa.