FEMINICÍDIO

Homem que matou companheira a marretadas tem prisão preventiva decretada

Crime brutal foi gravado por vizinhos no bairro do Caji, em Lauro de Freitas

Yan Inácio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:34

Laina Santana Costa Guedes e Ramon de Jesus Guedes Crédito: Reprodução

Ramon de Jesus Guedes, o homem que matou a esposa a marretadas em Lauro de Freitas, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva após audiência de custódia no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), nesta quarta-feira (21).

O homem matou a companheira, identificada como Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, com golpes de marreta no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador na noite da terça-feira (19). O crime foi gravado por vizinhos que testemunharam as agressões. Vídeos de vizinhos mostram o homem acertando Laina com vários golpes, depois da vítima se arrastar para a varanda do apartamento pedindo socorro.

Ainda é possível perceber que alguém tenta impedir o agressor de seguir batendo na mulher, mas essa pessoa é jogada para dentro da casa e os golpes continuam, mesmo com os gritos dos vizinhos. Ferida, Laina chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal de Cajazeiras, mas acabou tendo a morte confirmada na unidade.

Ramon pulou pela janela do imóvel para tentar fugir, ficando ferido, mas foi alcançado e detido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar, quando foi preso em flagrante. Apesar de vizinhos relatarem que tinham ouvido o casal brigar na semana anterior ao crime, a família não tem conhecimento de outros episódios de violência nem de casos em que Laina foi agredida.

A filha de 12 anos do casal foi atendida na UPA de São Cristóvão e tem estado de saúde estável. Para a TV Bahia, o tio da garota disse que tentou conversar com a menina para saber se houve briga entre o casal antes do crime, mas ela não soube explicar e ainda estava perplexa com todo episódio. O corpo da contadora foi sepultado na quarta-feira (20). no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana.

Vizinho presenciou crime

Em entrevista à Record, o perito que estava no local falou um pouco do episódio. "No interior do apartamento, a família estava presente, as filhas. Uma delas foi golpeada também, está sendo atendida na UPA. Toda ação aconteceu no final da noite, o agressor foi contido pela população e entregue à Polícia Militar", disse.

"Com relação á perícia, estado geral de desalinho da casa, projeções de sangue de todo tipo, gotejamento, impacto nas paredes, tendo em vista a violência da ação dele", narrou. Ele disse que a casa não é muito grande. "Como é uma ação que transcorre com movimentação, tentativa de fuga, agressor vai e volta, se estendeu em todo ambiente interno. Sala, quartos, cozinha (...) Principalmente a varanda".

Um vizinho identificado como Gabriel contou à Record que o casal era reservado. Ele filmou parte da agressão. "Não era um casal que descia muito, acredito que por ele ser um tipo de marido tóxico, eles ficavam muito em casa", disse.

Gabriel estava indo para a área da piscina quando ouviu gritaria e pedido de socorro. "A briga todo começou, eles estavam ouvindo música em casa, aparentemente ele estava bêbado, sentiram cheiro de bebida nele...", acrescentou. "A mulher foi para varanda para todo mundo ver a cena e foi aí que ele começou a dar martelada na cabeça dela. Ele já estava agredindo ela com socos e aí ele pegou o martelo para matar mesmo, porque a mulher já tinha apanhado e as meninas (filhas) tentado defender, mas não conseguiram".

O vizinho diz que o suspeito foi salvo de ser agredido até a morte pela polícia. "Ele só não foi linchado por causa dos policiais que moram aqui, chegaram no momento com arma para conter ele, caso tentasse fugir. Ele foi escalando, estava no quarto andar, foi descendo, no primeiro ele bateu as costas e caiu. O povo deu alguns chutes, mas o policial chegou e impediu que a população linchasse ele", contou.