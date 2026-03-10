DESVIO MILIONÁRIO

Saiba quem é a influenciadora suspeita de desviar R$ 2,5 milhões de clube de tênis em Salvador

Naay Lins, de 33 anos, é ex-funcionária do local

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 13:23

Naay Lins Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Naay Lins, de 33 anos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (10), em Catu de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador, suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões do Clube Bahiano de Tênis.

Laay Lins (@laaylins) tem 20,7 mil seguidores no Instagram. Na bio, que traz informações sobre o tipo de conteúdo que produz na rede social, ela destaca temas como moda, beleza, fitness, viagem e lifestyle. "Real, autêntica e sempre de bem com a vida", descreve a influenciadora.

Após a operação ganhar repercussão nas redes sociais, a influenciadora desativou os comentários da rede social.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 14ª Delegacia Territorial da Barra cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel em Catu de Abrantes. Ela e o marido, um homem de 41 anos, foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. No local foram apreendidos celulares, simulacros de arma de fogo e uma motocicleta.

Além disso, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis situados nos bairros de Brotas e Plataforma, na capital, além do endereço em Busca Vida.

As investigações tiveram início após a instituição comunicar um possível desvio de recursos financeiros. A ex-funcionária do setor financeiro teria se aproveitado do acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para a própria conta bancária.

Durante as diligências, na casa onde a suspeita foi localizada, a equipe encontrou um ambiente de alto padrão. Foram apreendidos um veículo de luxo, uma motocicleta, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo, que serão submetidos à análise no curso das investigações. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias que totalizam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição.

A suspeita foi encaminhada à unidade policial para depoimento e, até o momento, responde ao inquérito policial em liberdade. A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido e a realização de novas diligências para aprofundar as investigações e esclarecer completamente os fatos.