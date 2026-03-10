Ação gratuita oferece agendamento de consultas para mulheres em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de março de 2026 às 14:04
A Estação Pirajá, em Salvador, recebe um ponto de agendamento presencial de consultas e exames para mulheres nos dias 10 e 11 de março, das 8h às 17h. A ação integra a programação da Feira Março de Todas as Mulheres, iniciativa do governo estadual que contempla comunidades das regiões de Cajazeiras e do Subúrbio Ferroviário de Salvador.
A Secretaria de Saúde (Sesab) realiza, durante a ação, o agendamento de diversos serviços de saúde voltados exclusivamente para mulheres.
Entre os serviços disponíveis para agendamento estão ultrassonografias de diferentes tipos, eletrocardiograma, raio-X de tórax, cirurgia geral (hérnias, vesícula e histerectomia), atendimento em oftalmologia (consulta e cirurgia de catarata), coleta laboratorial e odontologia. Também será possível agendar consultas com mastologista, ginecologista, nutricionista e urologista, além de exame preventivo.
Durante os dois dias de ação também serão oferecidos serviços de aferição da pressão arterial, medição da glicemia capilar, imunização e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
O atendimento na estação será destinado exclusivamente ao agendamento dos serviços. Não haverá realização de consultas ou exames no local.