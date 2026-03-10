SAÚDE

Ação gratuita oferece agendamento de consultas para mulheres em Salvador

Iniciativa faz parte da Feira Março de Todas as Mulheres

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:04

Ação ocorre na Estação Pirajá Crédito: Divulgação/Metrô Bahia

A Estação Pirajá, em Salvador, recebe um ponto de agendamento presencial de consultas e exames para mulheres nos dias 10 e 11 de março, das 8h às 17h. A ação integra a programação da Feira Março de Todas as Mulheres, iniciativa do governo estadual que contempla comunidades das regiões de Cajazeiras e do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A Secretaria de Saúde (Sesab) realiza, durante a ação, o agendamento de diversos serviços de saúde voltados exclusivamente para mulheres.

Entre os serviços disponíveis para agendamento estão ultrassonografias de diferentes tipos, eletrocardiograma, raio-X de tórax, cirurgia geral (hérnias, vesícula e histerectomia), atendimento em oftalmologia (consulta e cirurgia de catarata), coleta laboratorial e odontologia. Também será possível agendar consultas com mastologista, ginecologista, nutricionista e urologista, além de exame preventivo.

Durante os dois dias de ação também serão oferecidos serviços de aferição da pressão arterial, medição da glicemia capilar, imunização e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).