Ação gratuita oferece agendamento de consultas para mulheres em Salvador

Iniciativa faz parte da Feira Março de Todas as Mulheres

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 14:04

Ação ocorre na Estação Pirajá
Ação ocorre na Estação Pirajá Crédito: Divulgação/Metrô Bahia

A Estação Pirajá, em Salvador, recebe um ponto de agendamento presencial de consultas e exames para mulheres nos dias 10 e 11 de março, das 8h às 17h. A ação integra a programação da Feira Março de Todas as Mulheres, iniciativa do governo estadual que contempla comunidades das regiões de Cajazeiras e do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A Secretaria de Saúde (Sesab) realiza, durante a ação, o agendamento de diversos serviços de saúde voltados exclusivamente para mulheres.

Entre os serviços disponíveis para agendamento estão ultrassonografias de diferentes tipos, eletrocardiograma, raio-X de tórax, cirurgia geral (hérnias, vesícula e histerectomia), atendimento em oftalmologia (consulta e cirurgia de catarata), coleta laboratorial e odontologia. Também será possível agendar consultas com mastologista, ginecologista, nutricionista e urologista, além de exame preventivo.

Durante os dois dias de ação também serão oferecidos serviços de aferição da pressão arterial, medição da glicemia capilar, imunização e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O atendimento na estação será destinado exclusivamente ao agendamento dos serviços. Não haverá realização de consultas ou exames no local.

