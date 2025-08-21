Acesse sua conta
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência movimenta Salvador até o dia 28 de agosto

Projeto tem programação com atividades esportivas, culturais, politicas e de comunicação

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:29

Apae Salvador
Apae Salvador Crédito: Divulgação

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece desta quinta (21) até o dia 28 de agosto com uma programação que reúne atividades esportivas, culturais, politicas e de comunicação.

Com o tema "Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!", o projeto vai realizar, no dia 28, um Ato Público intitulado "Inclua a Nossa Voz Protagonismo, Inclusão e Cidadania da Pessoa com Deficiência", realizado às 9h, no Auditório Jornalista Jorge Calmon, na Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo de Salvador.

O ato vai reunir pessoas com deficiência, lideranças do movimento social e autoridades para celebrar e impulsionar o caráter político e de defesa de direitos da Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA), organizadora da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Na ocasião, será lançada a primeira edição do "Prêmio Reconhecer", honraria criada pela federação para valorizar personalidades, instituições e iniciativas que têm se destacado no fortalecimento da luta das pessoas com deficiência. O prêmio contempla as categorias: Inspiração, Esporte, Protagonismo, Atuação Institucional, Artes, Comunicação, Gestão Pública, Ensino e Pesquisa, Defesa e Garantia de Direitos, Ação Social e Menção Honrosa.

Confira a programação:

Quinta (21):

Abertura oficial da Semana, com video-mensagem da presidente Moana Meira, no Instagram da Feapaes-BA.

Domingo (24):

Participação de atletas das Apaes na Corrida Duque de Caxias, às 6h, no Colégio Militar de Salvador.

Domingo (24):

Participação de atletas das Apaes no jogo Bahia x Santos, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Dia 27 de agosto:

Lançamento do Podcast "Inclua a Nossa Voz", no canal do YouTube da Feapaes-BA, com a participação de Mary Portugal (vice-presidente da Federação) e Daiane Pina (Diretora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Salvador), com a apresentação do Autodefensor, Italo Leonardo.

Dia 28 de agosto:

Ato Público "Inclua a Nossa Voz Protagonismo, Inclusão e Cidadania da Pessoa com Deficiência", das 9h às 12h, na Assembleia Legislativa da Bahia, Auditório Jornalista Jorge Calmon.

