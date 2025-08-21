ARTESANATO

Antigo Instituto Mauá, no Porto da Barra, está fechado há quase 1 mês

Ponto de venda de produtos regionais comercializa mais de 10 mil criações de aproximadamente 600 artesãos baianos

Yan Inácio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 21:07

Casa Artesanato da Bahia, no Porto Crédito: Divulgação/Agência Dudes

A Casa Artesanato da Bahia, um dos principais pontos de parada para turistas em Salvador, está com as portas fechadas desde 25 de julho. O motivo é o término do contrato da Associação Fábrica Cultural, que gerenciava o equipamento cultural em parceria com a Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

O ponto de venda, que antes se chamava Instituto Mauá, comercializa mais de 10 mil criações de aproximadamente 600 artesãos baianos. De acordo com o coordenador do local, Weslen Moreira, a transição entre a antiga gestora e o novo administrador, o Instituto Curupira, é a razão do fechamento prolongado.

Para a reabertura, é necessário concluir um levantamento patrimonial e comercial de todas as peças em exposição. O procedimento foi iniciado pela Associação Fábrica Cultural, que emitiu termos de consignação para os profissionais, e agora será finalizado pelo Instituto Curupira, que também ficará responsável por contratar novos funcionários. Moreira afirma que a etapa é essencial para a reabertura "com segurança jurídica para o Estado, para as entidades e para os artesãos”.

