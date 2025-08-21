SUSPENSÃO

Ponte do Terminal Marítimo de Vera Cruz sofre de 'deterioração aguda', diz Socicam

Concessionária afirma que Agerba é a responsável pelos reparos na infraestrutura do equipamento

Tharsila Prates

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 05:50

Vera Cruz Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vera Cruz

A Socicam Náutica e Turismo, concessionária que administra o Terminal Marítimo de Vera Cruz, disse nessa quarta-feira (20) que vem acompanhando a situação da ponte e comunicando formalmente à Agerba (agência que regula o transporte rodoviário e hidroviário da Bahia) "o estado de deterioração aguda da estrutura".

A agência suspendeu parcialmente as operações no Terminal, alegando "comprometimento estrutural no píer de atracação". E, segundo ela, a responsabilidade pela manutenção do equipamento é da concessionária. Com a suspensão parcial, foram disponibilizados horários reduzidos para as viagens entre Vera Cruz/ Salvador/ Vera Cruz.

Segundo a Agerba, a Socicam "deixou de adotar tempestivamente as medidas de manutenção necessárias, o que resultou na atual situação de comprometimento estrutural. Após reunião entre as partes, foi registrado, pela mesma, data de início dos serviços de recuperação para o dia 5 de setembro de 2025".

A concessionária, no entanto, explicou em nota que "atua com estrito rigor no cumprimento de suas obrigações contratuais e com ampla eficiência na gestão de seus empreendimentos, seguindo o compromisso assumido com a mobilidade das pessoas na Baía de Todos-os-Santos".

De acordo com a Socicam, foram emitidos ofícios, laudos técnicos e registros fotográficos que recomendam a revisão estrutural das intervenções que haviam sido contratadas de empresa terceira pelo Poder Concedente. "Paralelamente, para garantir a segurança da operação, realizou manutenções preventivas em elementos da superestrutura, como piso, escadas e guarda-corpo, sempre reforçando a necessidade de obras estruturais sob responsabilidade do Estado", continua a nota.

A concessionária ainda divulga que, na ocorrência mais recente, "quando um cabeço de amarração apresentou danos, a Socicam, de forma proativa e em alinhamento com a Agerba, assumiu emergencialmente a responsabilidade pelos reparos necessários. Em contrapartida, voltou a solicitar definição quanto ao reparo estrutural da ponte, cujas tratativas seguem em distintos processos no âmbito da Agência".