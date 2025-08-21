CAMAÇARI

Motociclista morre após colidir com ônibus na Região Metropolitana de Salvador

Acidente ocorreu na Estrada da Cascalheira

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 20:58

Moto colidiu de frente com o ônibus que ia para Jauá, na orla do município de Camaçari Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um motociclista morreu na tarde desta quinta-feira (21) em um acidente envolvendo um ônibus que fazia a linha Vila de Abrantes/Jauá, na orla de Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS). A colisão entre os veículos aconteceu na Estrada da Cascalheira, nas imediações de Cajazeiras de Abrantes. Prefeitura aponta que o condutor realizou uma ultrapassagem irregular (veja nota na íntegra ao final da matéria).

Segundo informações da 26ª Delegacia Territorial DT/Vila de Abrantes, a vítima ainda não foi formalmente identificada. O homem conduzia uma motocicleta colidiu frontalmente com o ônibus. O CORREIO procurou a Polícia Rodoviária Estadual, mas não houve retorno.

Em nota, a prefeitura de Camaçari lamentou a morte do rapaz e informou que o ônibus, que atende ao sistema emergencial de transporte do município, foi atingido pela motocicleta, que fazia uma ultrapassagem em local onde a manobra é proibida. "Vale lembrar que os ônibus da frota não podem transitar em velocidade superior a 70km/h. Todos os veículos contam com equipamento limitador de velocidade", ressaltou a gestão.

Veja a nota na íntegra:

"Lamentamos o acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (22/08), na Estrada da Cascalheira, imediações de Cajazeiras de Abrantes, envolvendo um ônibus da frota do sistema emergencial de transporte de Camaçari. O veículo de passageiros, que se dirigia à orla do município, foi atingido frontalmente por uma motocicleta, que forçou ultrapassagem - sobre outro veículo - num trecho onde é proibido realizar esse tipo de manobra. Infelizmente, o condutor da moto não resistiu.

A Polícia Rodoviária Estadual, a quem cabe a gestão do trânsito em rodovia estadual, o que se aplica à Estrada da Cascalheira, rapidamente chegou ao local do fato.

