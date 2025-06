CACHOEIRA

Flica 2025 é anunciada; saiba quando a feira literária vai acontecer

Para a 13ª edição, o tema escolhido foi “Ler é massa!”

Monique Lobo

Publicado em 25 de junho de 2025 às 20:41

Edição da Flica em 2024 bateu recorde com a presença de mais de 100 mil pessoas Crédito: Divulgação

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) 2025 foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (25), durante a cerimônia de transferência da sede do Governo do Estado para Cachoeira. O evento, que bateu recorde de público com mais de 100 mil pessoas na edição passada, vai acontecer entre os dias 23 e 26 de outubro, em Cachoeira, no Recôncavo baiano. >

Para essa 13ª edição, o tema escolhido foi “Ler é massa!” e na programação serão reunidos nomes de peso do universo literário de todo o país. Com curadorias que expressam a diversidade de olhares sobre a literatura, a Flica 2025 vai estruturar em três principais espaços: Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica. >

Na Tenda Paraguaçu, o público vai acompanhar mesas literárias que trazem à cena autores e autoras de alcance nacional e internacional, sob curadoria de Wesley Correia, poeta, ensaísta e pesquisador, doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA. >

A Fliquinha, dedicada às infâncias, tem curadoria de Emília Nuñez, escritora premiada com o Jabuti 2023 e referência na literatura infantil brasileira. Já o Geração Flica conversa com o público jovem e conta com curadoria de Deco Lipe, ator, escritor e criador do projeto Primeira Orelha, iniciativa dedicada à literatura infanto-juvenil e com representatividade LGBTQIAPN+.>

Juntos, os três espaços formam a alma múltipla da FLICA, que é uma festa literária viva, inclusiva e transformadora, com acesso gratuito, indicação etária livre, acessibilidade, tradução de libras e audiodescrição. A curadoria artística do evento é assinada por Linnoy Nonato, cantor, compositor e produtor musical, que irá imprimir à festa uma identidade sonora sensível à diversidade cultural da Bahia. >

O anúncio aconteceu durante a cerimônia de transferência da sede do Governo do Estado para Cachoeira Crédito: Divulgação/Schommer

“Um evento como a Flica, além de toda a valorização cultural, é uma grande oportunidade para o desenvolvimento econômico de Cachoeira e do Recôncavo. Afinal de contas, é o momento em que as artes se encontram e a economia criativa pulsa”, destacou Bruno Monteiro, Secretário de Cultura da Bahia.>

Rowenna Brito, Secretária de Educação do estado, lembrou o lugar de destaque que a Bahia conquistou ao realizar o evento por mais de uma década. “Hoje a Bahia lidera o país na realização de eventos literários e a FLICA, que este ano chega na sua 13ª edição, faz parte desta história. Só este ano são R$ 24 milhões investidos em mais de 80 eventos que promovem artistas locais e suas produções literárias, música, poesia e todas as representações de arte típicas do nosso estado e da cultura nordestina. Se a Bahia tem esse lugar de destaque nacional é porque conta com um Governo que apoia e incentiva a produção cultural do seu povo”.>

Para o governador Jerônimo Rodrigues, com a Flica, Cachoeira recebe um dos projetos mais relevantes de literatura do país. "E o governo do estado tem a satisfação de garantir o acontecimento da Flica como parte essencial da nossa política de investimento e fortalecimento do livro, da leitura e da literatura”. >