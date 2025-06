TÍTULO SIMBÓLICO

Entenda por que Cachoeira se torna capital da Bahia nesta quarta (25)

Município no reconcâvo baiano recebe título uma vez por ano desde 2007

Yan Inácio

Publicado em 25 de junho de 2025 às 15:55

Cachoeira Crédito: Divulgação

Há quase duas décadas, uma vez por ano, a cidade de Cachoeira recebe o título de capital da Bahia no dia 25 de junho. O ato simbólico acontece por conta do papel crucial do município na luta pela independência do Brasil na Bahia, que é comemorada no dia 2 de Julho e completa 203 anos em 2025. >

Desde 2007, uma lei estadual determina que a sede do poder executivo baiano seja transferida para a cidade do recôncavo baiano nessa ocasião. A medida destaca a participação decisiva do povo cachoeirano na expulsão das tropas portuguesas do território baiano em 1823.>

A história de luta começa em 25 de junho de 1822, quando Dom Pedro I foi nomeado regente constitucional e defensor do Brasil. Na época, os residentes de Cachoeira defendiam a criação de um governo formado por brasileiros, o que fez os portugueses resistirem e continuarem o processo de dominação colonial.>

A disputa culminou na primeira batalha entre baianos e portugues, que durou três dias. Ao fim, em 28 de junho, os baianos tomaram um barco português nas margens do Rio Paraguaçu e conquistaram a primeira vitória contra os colonizadores.>

Depois de meses de confrontos, a batalha final aconteceu em Salvador, no dia 2 de julho de 2023. A vitória do povo baiano marcou a expulsão da Coroa Portuguesa a 202 atrás. Por isso, o dia 25 de junho é uma data muito orgulhosa para os cachoeiranos, que realizam uma programação cívica anualmente. As atividades em comemoração à luta começam a partir das 6h.>

Confira a programação completa:>

6h - Salva de 21 tiros>

6h - Alvorada de sinos>

8h - Hasteamento dos Pavilhões>

9h - Te-Deum (Igreja Matriz)>

9h - Samba de roda e recepção (Em frente à Câmara Municipal)>

10h - Sessão Solene>