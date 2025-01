MUSIC VIDEO FESTIVAL

Artista baiano recebe prêmio de revelação com clipe que fala de heroína do 2 de Julho

"O verdadeiro símbolo do povo brasileiro é Maria Felipa", celebra Xauim

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 11:00

Xauim Crédito: Divulgação

O cantor, compositor e diretor Xauim foi premiado no Music Video Festival (MVF), o maior festival de videoclipes do Brasil, com o prêmio de Revelação em Direção Nacional - Escolha do Júri pelo clipe "Maria Felipa". Além de assinar a música, Xauim também dirigiu o vídeo, que revisita a luta pela independência do Brasil sob uma perspectiva afrocentrada, dando destaque à resistência e à memória negra no audiovisual brasileiro. >

Gravado em Saubara, no Recôncavo, o clipe narra uma emboscada que envolve Maria Felipa e as Caretas do Mingau, uma manifestação cultural feminina relacionada à história da independência da Bahia. >

"Foi uma experiência muito potente receber o prêmio na mesma noite em que artistas como Liniker e Anitta também foram reconhecidos. E saber que estava defendendo um trabalho que coloca em evidência a história do nosso território, especialmente a de Maria Felipa, foi ainda mais especial. Viva Maria Felipa! Viva o 2 de Julho!", comemorou Xauim.>

Para o artista, a vitória no MVF destaca a importância de preservar e amplificar as memórias do 2 de Julho e das heroínas da independência. >

"Maria Felipa representa as histórias que resistem nas margens, aquelas que não foram incluídas no projeto oficial da nação, mas que continuam vivas na cultura popular. A música é uma homenagem a essas mulheres invisibilizadas, que desempenharam papéis essenciais na resistência brasileira. Como Glauber Rocha dizia, as crianças brasileiras não devem acreditar na independência às margens do Ipiranga. O verdadeiro símbolo do povo brasileiro é Maria Felipa", afirmou Xauim. >