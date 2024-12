MÚSICA

Xauim lança clipe que retrata impactos da violência policial no Brasil

Música "Eles não ligam pra gente (Michael)" retoma frase de clipe histórico do pop para questionar papel do Estado na violência

A música tem ritmo dançante e energético de dancehall que contrasta com o conteúdo crítico. O título evoca a memória coletiva da frase "Michael, eles não ligam pra gente", marcante no clipe de Michael Jackson, gravado no Pelourinho, Salvador. A frase é retomada por Xauim justamente para questionar a atuação violenta do Estado.