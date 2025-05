DECISÃO

Estado e prefeitura de Itabuna são condenados por poluição do Rio Cachoeira

Decisão foi assinada pelo juiz Júlio Gonçalves da Silva Júnior

Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2025 às 10:43

baronesas e lixo em Ilhéus Crédito: Coletivo Preserva Ilhéus

O Estado da Bahia, o município de Itabuna e a Companhia de Engenharia Rural Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) foram condenados por poluição do Rio Cachoeira, um dos principais cursos d'água que corta o município de Ilhéus. A decisão foi assinada pelo juiz Júlio Gonçalves da Silva Júnior, 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, na última segunda-feira (12). >

Em 2022, duas Organizações Não-Governamentais acionaram a prefeitura de Itabuna na Justiça por conta do descarte irregular de vegetação no Rio Cachoeira. Em dezembro daquele ano, moradores registraram a ação de retroescavadeiras da gestão municipal empurrando a vegetação rio abaixo. As imagens que viralizaram foram feitas na ponte do Marabá. No dia seguinte, as ONGs fotografaram as praias de Ilhéus poluídas com plantas e lixo. >

Os autores alegam município de Itabuna, em especial seu atual gestor, Augusto Castro (PSD), tem desrespeitado o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual em 2021, no qual se comprometeu a impedir o despejo de lixos recolhidos no Rio Cachoeira. >

Em emenda à inicial, os autores do processo incluíram no polo passivo o Estado da Bahia e a Cerb, que administra a Barragem do Rio Colônia. Foi alegado que o Estado não cumpre suas metas constitucionais de saneamento básico, sendo omisso em efetivar o Plano de Revitalização e em fiscalizar os municípios que lançam esgoto e dejetos in natura no rio. Quanto à Cerb, foi alegado que administradora não possui qualquer tipo de controle e manejo de flora na barragem, permitindo que a superpopulação de baronesas desça o Rio Cachoeira de Itapé até Ilhéus. >

“É um problema muito sério aqui, no Sul da Bahia, a questão das baronesas, essas plantas aquáticas. Elas crescem principalmente por causa do processo de eutrofização das águas do rio. Então, excesso de matéria orgânica porque o rio está poluído, não se cumpre as metas de saneamento”, disse a advogada Jurema Cintra, que advoga para o Instituto Nossa Ilhéus e Grupo de Amigos da Praia (GAP), ONGs que acionaram a Justiça e integram o Coletivo Preserva Ilhéus. >

As ONGs e a Procuradoria argumentam que não há planejamento para o manejo das baronesas, apesar da existência de pesquisas desenvolvidas pela Universidade Estadual de Santa Cruz, que apontam soluções para o aproveitamento dessas plantas, inclusive com projeto de desenvolvimento de adubo. >

Requerem, em sede de tutela antecipada, a suspensão imediata das ações de retroescavadeiras nas pontes do Marabá e São Caetano sem o devido licenciamento ambiental, e a determinação para que a desobstrução seja realizada com gerenciamento adequado dos resíduos, com separação das macrófitas e destinação apropriada. >

Uma reportagem do CORREIO, publicada em dezembro de 2022, mostrou como a briga de municípios por descarte de baronesas foi parar na Justiça. Planta da Amazônia, a Eichornia Crassipes, popularmente conhecida como baronesa, é uma planta aquática natural da Amazônia. É usada na limpeza de lagos e rios porque faz a depuração da água conseguindo absorver até mesmo metal pesado. Porém, o diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Francisco Kelmo, explicou que se não houver controle o que era um ganho ambiental pode se transformar em um problema sério. >

“Esse tipo de planta se reproduz muito rapidamente. Ela recebe nutrientes na parte de baixo enquanto a parte que fica sobre a água faz a fotossíntese, como ela é larga, em excesso acaba dificultando a passagem de luz e isso mata as algas que fazem a oxigenação da água. Sem oxigênio em nível adequado outros organismos também morrem”, explicou.>

Determinações

O juiz determinou que o município de Itabuna não utilize mais retroescavadeiras ou equipamentos similares para "empurrar" as macrófitas (baronesas) acumuladas nos pilares das pontes do São Caetano e Marabá, sem o devido licenciamento ambiental. Também exigiu que seja elabora, no prazo de 90 dias, o Plano Municipal de Manejo de Macrófitas Aquáticas. >

O Estado, por sua vez, terá que implementar as ações previstas no Plano Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira no prazo de 180 dias. Quanto à Cerb, foi exigido que a administradora elabore e implemente, no prazo de 90 dias, o Plano de Manejo de Flora Aquática na Barragem do Rio Colônia, incluindo monitoramento contínuo, ações de controle preventivo e procedimentos de remoção periódica das macrófitas, com destinação ambientalmente adequada. >

O juiz também determinou que a Cerb realize, de imediato, a contenção e remoção das macrófitas já existentes na barragem, impedindo seu carreamento para o leito do Rio Cachoeira em períodos de cheia e divulgue em seu site oficial, semestralmente, relatório detalhado das ações realizadas no âmbito do Plano de Manejo, incluindo quantitativos de material vegetal removido e sua destinação. >

A reportagem tentou contato com a Cerb e com o Estado, mas não obteve sucesso. A Procuradoria-Geral de Itabuna, via assessoria, informou soltará um posicionamento em breve. O espaço segue aberto.>