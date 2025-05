SALVADOR

Repórter da TV Bahia expõe caso de racismo ao ser confundido com prestador de serviço

Felipe Oliveira publicou relato nas redes sociais

O jornalista Felipe Oliveira, repórter da TV Bahia, fez um desabafo nas redes sociais ao ser confundido com um prestador de serviço em um prédio da Pituba, em Salvador. O relato foi publicado no perfil oficial do comunicador no Instagram, na última segunda-feira (12). >