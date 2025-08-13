Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura da RMS anuncia show gratuito de Pablo, Tayrone e Theuzinho

Festejo celebra o aniversário de emancipação política de Candeias

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:57

Theuzinho, Pablo e Tayrone se apresentam no aniversário de Candeias
Tayrone, Theuzinho e Pablo Crédito: Reprodução

Para celebrar o aniversário de 67 anos de emancipação política, a prefeitura de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) selecionou atrações de peso para comemorar em grande estilo. A noite de festas terá apresentações gratuitas de Pablo, com participações de Asas Livres, Silfarley e Neno, além de Tayrone e Theuzinho.

Veja ordem das apresentações

Theuzinho abre as apresentações às 17h por Redes sociais
Tayrone sobe ao palco às 19h por Lucas França/ Redes sociais
A Bodega do Pablo toma conta de Candeias a partir das 21h, com participação de Silfarley, Asas Livres e Nenho por Del Ferreira/ Redes sociais
Card de divulgação por Reprodução/ Redes sociais
1 de 4
Theuzinho abre as apresentações às 17h por Redes sociais

A festa será realizada em frente à Central de Abastecimento, na Nova Candeias, nesta quinta-feira (14). As atrações musicais começa a subir no palco por volta das 17h. 

Ao longo do dia, a celebração contará com a alvorada, às 6h, seguida do hasteamento das bandeiras, na Praça Dr. Gualberto, às 8h. Uma missa solene acontece no Santuário de Nossa Senhora das Candeias, às 9h, e, logo após, uma sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 10h30.

Mais recentes

Imagem - Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'

Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'
Imagem - Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista

Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista
Imagem - Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta