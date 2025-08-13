Prefeitura da RMS anuncia show gratuito de Pablo, Tayrone e Theuzinho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:57
Para celebrar o aniversário de 67 anos de emancipação política, a prefeitura de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) selecionou atrações de peso para comemorar em grande estilo. A noite de festas terá apresentações gratuitas de Pablo, com participações de Asas Livres, Silfarley e Neno, além de Tayrone e Theuzinho.
Veja ordem das apresentações
A festa será realizada em frente à Central de Abastecimento, na Nova Candeias, nesta quinta-feira (14). As atrações musicais começa a subir no palco por volta das 17h.
Ao longo do dia, a celebração contará com a alvorada, às 6h, seguida do hasteamento das bandeiras, na Praça Dr. Gualberto, às 8h. Uma missa solene acontece no Santuário de Nossa Senhora das Candeias, às 9h, e, logo após, uma sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 10h30.