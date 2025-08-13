PARA ARROCHAR

Prefeitura da RMS anuncia show gratuito de Pablo, Tayrone e Theuzinho

Festejo celebra o aniversário de emancipação política de Candeias

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:57

Tayrone, Theuzinho e Pablo Crédito: Reprodução

Para celebrar o aniversário de 67 anos de emancipação política, a prefeitura de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) selecionou atrações de peso para comemorar em grande estilo. A noite de festas terá apresentações gratuitas de Pablo, com participações de Asas Livres, Silfarley e Neno, além de Tayrone e Theuzinho.

A festa será realizada em frente à Central de Abastecimento, na Nova Candeias, nesta quinta-feira (14). As atrações musicais começa a subir no palco por volta das 17h.