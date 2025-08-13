REDES SOCIAIS

Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'

João Neto foi sentenciado a quatro anos de prisão e pagamento de indenização em junho deste ano

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:19

João Neto anunciou o noivado em seu perfil do Instagram Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O advogado e influenciador baiano João Neto, condenado a quatro anos e dois meses de prisão por agredir a ex-namorada, anunciou nesta quarta-feira (13) o noivado. Em seu perfil nas redes sociais, o também influenciador digital compartilhou imagens das alianças na mão, mas não revelou a identidade da nova companheira.

"Há quem diga que quando uma porta se fecha, muitas outras se abrem. No meu caso, não foi apenas uma nova porta que se abriu, mas uma casa inteira, pronta para me acolher e permitir que eu recomece. Desta vez, com maturidade, experiência e, sobretudo, amor", escreveu o advogado na legenda da publicação.

O vídeo publicação na rede social, em que o advogado já acumula cerca de 1,8 milhão de seguidores, contém imagens das mãos de João e da noiva com aliança, taças de vinho e uma torta de comemoração. Ele afirma que prefere não ainda não expor a identidade da companheira, que segundo ele, será sua esposa. "Aprendi que o amor verdadeiro se fortalece no silêncio e floresce longe dos holofotes. Por mais sombria que seja a noite, o amanhecer sempre chega; por mais intensa que seja a tempestade, ela é passageira. O mar da vida voltará a ser sereno, basta entregarmos tudo nas mãos de Jeová", disse.

João Neto foi condenado em junho de 2025 a quatro anos e dois meses de prisão e ao pagamento de indenização de R$ 40 mil pelo crime de lesão corporal contra a ex-companheira. A sentença foi proferida pelo juiz Robério Monteiro, do 2º Juizado de Combate à Violência Doméstica em Maceió, conforme informações do G1. Além disso, o Ministério Público (MP) solicitou à Justiça que o advogado seja obrigado a pagar pensão de R$ 20 mil à vítima Adriana Bernardo Santos.

Relembre o caso

Um vídeo gravado por um câmera de segurança do prédio mostrou o momento em que a vítima deixou o apartamento em que morava com o agressor ensanguentada. João Neto aparece nas imagens segurando um pano, tentando conter o sangue que escorre do rosto da vítima. Ela foi levada à delegacia para registrar o caso e relatou que João Neto a fez cair com um empurrão. Ela bateu o queixo no chão provocando um corte profundo.

O advogado foi conduzido para a Central Flagrantes, onde os procedimentos legais foram adotados. Ele ficou 29 dias detido no presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió (AL) e foi liberado no dia 13 de maio, mesmo dia em que a carteira da Ordem dos Advogados do Brasik (OAB) foi suspensa por 90 dias - prazo máximo permitido.

A mulher relatou que já havia sofrido outras agressões. Ela disse que vivia sob ‘tortura psicológica’, com diversos xingamentos e insultos, que segundo o depoimento, aconteciam porque ele tinha o costume de humilhar ela por “sustentá-la.”

O advogado baiano é famoso nas redes sociais por publicar vídeos no Instagram comentando casos de grande repercussão e tirar dúvidas de seguidores sobre o Direito. Ele se identifica como advogado criminalista, ex-militar da Polícia Militar da Bahia (PMBA), mestre em Ciências Criminais e estudante de medicina.