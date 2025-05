EM LIBERDADE

Advogado que agrediu namorada critica suspensão da carteira da OAB: 'Querem me silenciar'

Registro profissional de João Neto foi suspenso preventivamente no dia 13 de maio

O advogado e influenciador baiano João Neto, suspeito de agredir a namorada, criticou a suspensão do seu registro profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em uma publicação no seu perfil do Instagram. Em um vídeo Neto questionou o fato de não ter recebido 'proteção institucional' da OAB.>

Ele ficou 29 dias detido no presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió (AL), após agredir a companheira no apartamento do casal e foi liberado no dia 13 de maio, mesmo dia em que a carteira foi suspensa por 90 dias - prazo máximo permitido. A decisão unânime da Turma Especializada para Processamento e Julgamento de Suspensão Preventiva foi disponibilizada no Diário Eletrônico da OAB no dia 9 de maio. Para efeitos legais, a decisão teve validade a partir do dia 13.>