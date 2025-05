FAMOSO NAS REDES

Caso João Neto: OAB suspende registro de advogado baiano que agrediu namorada

Homem foi preso por agressão doméstica, mas suspensão acontece por conta de problema anterior

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Bahia suspendeu preventivamente por 90 dias - prazo máximo permitido - o advogado João Neto, preso em flagrante por agredir a namorada em Maceió em abril deste ano. >

A suspensão preventiva, no entanto, ocorreu em um processo ético-disciplinar anterior à prisão. Trata-se de um processo instaurado devido a outras condutas do baiano, como falas polêmicas dadas nas redes sociais e em entrevistas. >

Ele se tornou conhecido nacionalmente, por exemplo, pelo bordão "no coco e no relógio", que significa "na cabeça e no coração". A sentença é frequentemente repetido em seus videos e indica os alvos preferenciais sugeridos pelo advogado à audiência para disparos de armas de fogo. >