DETALHES

Namorada de advogado baiano diz que agressões aconteciam há dois anos: ‘tortura psicológica’

João Neto está preso em Maceió desde terça-feira (15)

Yan Inácio

Publicado em 17 de abril de 2025 às 18:06

Influencer chegou amais de 2 milhões de seguidores Crédito: Reprodução/Youtube

A namorada do advogado baiano João Neto, preso na última terça-feira (15) por agredir ela, deu detalhes sobre a relação dos dois, que tinha cerca de dois anos. A fala foi feita em depoimento na delegacia onde ela prestou queixa.

>

O casal vivia em Arapiraca, no interior de Alagoas, onde recentemente compraram o apartamento que aparece nas imagens que circularam nas redes sociais, nas quais o advogado aparece agredindo a vítima. Na ocasião, eles haviam ido até o local para montar móveis.

Antes disso, a mulher relatou que já havia sofrido outras agressões. Ela disse que vivia sob 'tortura psicológica', com diversos xingamentos e insultos, que segundo o depoimento, aconteciam porque ele tinha o costume de humilhar ela por "sustentá-la."

A delegada responsável pelo caso disse à CNN que além das imagens de câmeras de segurança, já foram colhidos depoimentos de diversas testemunhas, incluindo pessoas que estavam no apartamento no momento do fato.

De acordo com ela, provas como o vídeo disponibilizado pela defesa do advogado corroboram com a versão de que houve agressão física. O vídeo em questão mostra o casal caindo no chão no corredor de saída do apartamento.

Preso preventivamente em Maceió, João Neto deve ser acusado de lesão corporal com penas que devem variar de 2 a 5 anos de prisão. Mas podem aumentar dependendo da gravidade das agressões, que será definida depois do resultado do exame do Instituto Médico Legal (IML).

Quem é João Neto

O advogado baiano é famoso nas redes sociais. João Neto é conhecido por publicar vídeos no Instagram comentando casos de grande repercussão e tirar dúvidas de seguidores sobre Direito. Ele se identifica como advogado criminalista, ex-militar da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e mestre em Ciências Criminais.

Em setembro do ano passado, João Neto se envolveu em uma confusão durante audiência de conciliação no Juizado Especial Criminal e do Torcedor da Capital, em Maceió. Ele foi acusado de agredir outro advogado durante a sessão, e disse que agiu em legítima defesa. Depois do episódio, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas (OAB/AL), emitiu uma nota em que disse acompanhar o caso.