'Se der na minha cara, vai tomar um bocado', disse advogado baiano preso por bater na mulher

João Neto é natural de Salvador e possui mais de 2 milhões de seguidores

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2025 às 12:10

João Neto passará por audiência de custódia Crédito: Reprodução

Conhecido por falas polêmicas nas redes sociais, o advogado baiano João Neto, preso em flagrante por violência doméstica, chegou a dizer, em um vídeo, a razão que justificaria agressões contra mulheres. Em uma participação em um podcast, o advogado criminalista e ex-policial militar afirmou que seria capaz de bater em uma mulher, caso fosse agredido. >

"Motivo que o doutor acredita que o homem pode bater em mulher? Tem. Se ela lhe bater. Quem não quer apanhar, não bate. Se uma mulher sabe que não aguenta com você, ela vai dar uma tapa na sua cara? Ela tá querendo tomar outra", disse no vídeo. >

"Jesus que tomou um tapa na cara e deu o outro lado para baterem. Eu não tenho essa capacidade ainda de perdoar. Se der na minha cara, vai tomar um bocado também, na cara. Tem que ser assim", completou o advogado João Neto. >

O advogado foi preso em flagrante suspeito de violência doméstica, na noite de segunda-feira (14). Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra o momento em que uma mulher ensanguentada deixa um apartamento. João Neto aparece nas imagens segurando um pano, tentando conter o sangue que escorre do rosto da vítima.>

João Neto foi preso próximo à unidade de saúde onde a mulher recebia atendimento médico. O advogado foi levado para a Central de Flagrantes de Maceió (AL), onde permanece detido. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira (15).>

A vítima foi levada à delegacia para registrar o caso. A mulher relatou que João Neto a derrubou com um empurrão, que a fez cair e bater o queixo no chão provocando um corte profundo. Em nota, a defesa de João Neto disse que tomou conhecimento das imagens divulgadas e que vai esclarecer o episódio. >

Em nota, a defesa de João Neto disse que tomou conhecimento das imagens divulgadas e que vai esclarecer o episódio. "A defesa do advogado João Neto vem a público informar que toma ciência das reportagens que circulam quanto ao suposto cometimento de crime no âmbito de violência doméstica. Todavia, esse assunto será esclarecido a partir de amanhã em sede de audiência de custódia em que pese a mesma não ser o ambiente propício para discussão de mérito", pontua.

Quem é João Neto

O advogado baiano é famoso nas redes sociais. João Neto é conhecido por publicar vídeos no Instagram comentando casos de grande repercussão e tirar dúvidas de seguidores sobre Direito. Ele se identifica como advogado criminalista, ex-militar da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e mestre em Ciências Criminais.>

Em setembro do ano passado, João Neto se envolveu em uma confusão durante audiência de conciliação no Juizado Especial Criminal e do Torcedor da Capital, em Maceió. Ele foi acusado de agredir outro advogado durante a sessão, e disse que agiu em legítima defesa. Depois do episódio, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas (OAB/AL), emitiu uma nota em que disse acompanhar o caso. >

Nas redes sociais, João Neto compartilha vídeos de suas participações em podcasts. Entre os cortes publicados estão desde elogios ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), até comentários sobre o julgamento do ex-jogador Daniel Alves, que chegou a ser condenado por estupro na Espanha. >

O advogado também se gaba das defesas dos seus clientes. "Se você matou alguém, você vai responder por homicídio. [...] Contudo, se você for meu cliente, não vai dar nada, porque cliente meu não mata ninguém", afirma.

Uma de suas publicações mais recentes no Instagram é uma participação no PodTchaca, do policial militar baiano Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Tchaca. Ele foi preso na semana passada, durante a segunda fase da Operação Falsas Promessas, que mira rifeiros baianos.>

No vídeo, o advogado João Neto aparece dando dicas de Direito, método que o ajudou a angariar seguidores nas redes sociais. Ap lado de Tchaca, ele explica o que uma pessoa deve fazer caso fuja de blitz. "Reze para que a placa não tenha sido anotada e não vá para casa. Se pegaram a placa, com o endereço, vão chegar em você rapidinho", falou. Os comentários costumam ser feitos com tom de humor.>