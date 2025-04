DE SALVADOR

Ex-PM e polêmico na internet: quem é o advogado baiano preso por bater na mulher

João Neto, que tem 2 milhões de seguidores, foi preso em flagrante em Maceió (AL)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2025 às 08:59

Natural de Salvador, João Neto atua como advogado em Alagoas Crédito: Reprodução

Figura polêmica, o advogado criminalista João Neto, 47 anos, conquistou mais de 2,1 milhões de seguidores nas redes sociais ao oferecer dicas de Direito e divulgar jogos de azar. O ex-policial militar é natural de Salvador e acumula participações em podcasts famosos, como o do PM Alexandre Tchaca, alvo de operação na semana passada. Na segunda-feira (14), João Neto foi preso em flagrante por agredir a companheira dentro do seu apartamento em Maceió (AL). >

Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra o momento em que a vítima ensanguentada deixa um apartamento, no bairro da Jatiúca. João Neto aparece nas imagens segurando um pano, tentando conter o sangue que escorre do rosto da vítima, que tem 25 anos. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta terça-feira (15). >

A Polícia Civil de Alagoas informou que João Neto agrediu sua companheira dentro do apartamento onde mora. Policiais da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit) localizaram o advogado próximo ao hospital em que a vítima estava recebendo atendimento médico. Ele foi conduzido para Central Flagrantes, onde os procedimentos legais foram adotados.>

A vítima foi levada à delegacia para registrar o caso. A mulher relatou que João Neto a derrubou com um empurrão, que a fez cair e bater o queixo no chão provocando um corte profundo. Em nota, a defesa de João Neto disse que tomou conhecimento das imagens divulgadas e que vai esclarecer o episódio.>

Polêmicas

Em setembro do ano passado, João Neto se envolveu em uma confusão durante audiência de conciliação no Juizado Especial Criminal e do Torcedor da Capital, em Maceió. Ele foi acusado de agredir outro advogado durante a sessão, e disse que agiu em legítima defesa. Depois do episódio, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas (OAB/AL), emitiu uma nota em que disse acompanhar o caso. >

Nas redes sociais, João Neto compartilha vídeos de suas participações em podcasts. Entre os cortes publicados estão desde elogios ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), até comentários sobre o julgamento do ex-jogador Daniel Alves, que chegou a ser condenado por estupro na Espanha. >

O advogado também se gaba das defesas dos seus clientes. "Se você matou alguém, você vai responder por homicídio. [...] Contudo, se você for meu cliente, não vai dar nada, porque cliente meu não mata ninguém", afirma. Ele se identifica como advogado criminalista, ex-militar da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e mestre em Ciências Criminais.>

Uma de suas publicações mais recentes no Instagram é uma participação no PodTchaca, do policial militar baiano Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, conhecido como Tchaca. Ele foi preso na semana passada, durante a segunda fase da Operação Falsas Promessas, que mira rifeiros baianos. >

No vídeo, o advogado João Neto aparece dando dicas de Direito, método que o ajudou a angariar seguidores nas redes sociais. Ap lado de Tchaca, ele explica o que uma pessoa deve fazer caso fuja de blitz. "Reze para que a placa não tenha sido anotada e não vá para casa. Se pegaram a placa, com o endereço, vão chegar em você rapidinho", falou. Os comentários costumam ser feitos com tom de humor. >

Além das dicas, os seguidores do advogado são atraídos por prêmios nas redes sociais. João Neto faz parte de um grupo de divulgação de jogos de azar com premiações de R$ 1 milhão, carro zero, entre outros. Um dos sorteios será realizado no dia 19 de abril. >

Violência doméstica

João Neto foi preso em flagrante enquanto andava em uma motocicleta ao redor da unidade de saúde onde uma mulher recebia atendimento médico. Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra o momento em que uma mulher ensanguentada deixa um apartamento, no bairro da Jatiúca. João Neto aparece nas imagens segurando um pano, tentando conter o sangue que escorre do rosto da vítima. >

O advogado foi levado para a Central de Flagrantes de Maceió (AL), onde permanece detido. Ele passará por audiência de custódia nesta terça-feira (15). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Alagoas, mas ainda não obteve informações sobre a prisão.>