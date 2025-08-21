SALVADOR

Dia Nacional da Construção Social terá emissão gratuita de novo RG; saiba detalhes

Evento celebra trabalhadores da construção civil no próximo sábado (23)

Yan Inácio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:12

Ação também terá programação especial para as crianças e mulheres Crédito: Divulgação/Caio Herlon

A 18ª edição do Dia Nacional da Construção Social, que homenageia trabalhadores da construção civil, terá emissão do novo modelo do RG gratuitamente. O evento acontece das 8h às 13h no SESI Djalma Pessoa, no bairro de Piatã, em Salvador, no próximo sábado (23).

A ação é promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) e tem como objetivo celebrar e valorizar os trabalhadores da construção civil e seus familiares. Com o tema “Heróis que constroem o Brasil”, o evento oferecerá programação gratuita voltada para toda a família.

Entre os atendimentos disponíveis estarão aferição de pressão e glicemia, além de programação para as crianças, com atividades recreativas e brinquedos, e serviços voltados para público feminino, como serviços de tranças, unhas e sobrancelhas.

“É fundamental mostrar que o Dia Nacional da Construção Social não é apenas um evento para o trabalhador homem do setor, mas sim uma oportunidade para toda a família. Nosso objetivo é proporcionar um dia de integração, lazer e cuidados para todos os públicos”, destaca Alexandre Landim, presidente do Sinduscon-BA.

Promovido pela Comissão de Responsabilidade Social (CRS) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), com correalização do SESI Nacional, o DNCS se consolida, em sua 18ª edição, como a maior ação social voltada aos trabalhadores do setor da construção no Brasil.