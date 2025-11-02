Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shopping Bela Vista inaugura decoração natalina

Chegada do Papai Noel aconteceu neste domingo (2)

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 19:43

Papai Noel foi recebido por centenas de famílias e crianças na Praça Central do shopping
Papai Noel foi recebido por centenas de famílias na Praça Central do shopping Crédito: Highlights Fotos

Com o tema “A Bela Magia do Natal”, o Shopping Bela Vista inaugurou sua decoração natalina na noite deste domingo (2). No evento, o Papai Noel foi recebido por centenas de famílias e crianças na Praça Central do shopping.

Como parte da inauguração, o espetáculo “A Magia Mora em Você”, criado pela Caixa Mágica Produções e dirigido por Marcos Barreto, emocionou o público ao contar uma história sobre transformação e esperança, em uma jornada que mostra que a verdadeira magia do Natal nasce dentro de cada pessoa.

Quem for conferir a decoração será recebido por um carrossel iluminado com 16 lugares, rodeado por pinheiros clássicos, um gazebo cintilante e uma árvore central com 8 metros de altura. Considerado o ponto alto da decoração, o carrossel promete encantar crianças e adultos. Para ter acesso ao carrossel, é preciso pagar R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

A partir desta segunda-feira (3), o bom velhinho estará em seu Trono no piso L2, Asa Norte, pronto para receber cartinhas, pedidos e abraços das crianças. O atendimento acontece diariamente, das 14h às 20h, garantindo que cada um possa viver o sonho de estar frente a frente com o símbolo maior do Natal.

“Ficamos muito felizes com a resposta do público e com o sucesso da inauguração. Foi uma noite especial, marcada por emoção, encantamento e pela presença das famílias, que são a essência do Natal. Ver a Praça Central repleta de sorrisos e olhares encantados reforça nosso propósito de oferecer experiências que conectam e inspiram”, disse a gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

Natal

Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos
1 de 7
Shopping Bela Vista inaugurou decoração natalina por Highlights Fotos

Mais recentes

Imagem - Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia

Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia
Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada