Shopping Bela Vista inaugura decoração natalina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 19:43
Com o tema “A Bela Magia do Natal”, o Shopping Bela Vista inaugurou sua decoração natalina na noite deste domingo (2). No evento, o Papai Noel foi recebido por centenas de famílias e crianças na Praça Central do shopping.
Como parte da inauguração, o espetáculo “A Magia Mora em Você”, criado pela Caixa Mágica Produções e dirigido por Marcos Barreto, emocionou o público ao contar uma história sobre transformação e esperança, em uma jornada que mostra que a verdadeira magia do Natal nasce dentro de cada pessoa.
Quem for conferir a decoração será recebido por um carrossel iluminado com 16 lugares, rodeado por pinheiros clássicos, um gazebo cintilante e uma árvore central com 8 metros de altura. Considerado o ponto alto da decoração, o carrossel promete encantar crianças e adultos. Para ter acesso ao carrossel, é preciso pagar R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).
A partir desta segunda-feira (3), o bom velhinho estará em seu Trono no piso L2, Asa Norte, pronto para receber cartinhas, pedidos e abraços das crianças. O atendimento acontece diariamente, das 14h às 20h, garantindo que cada um possa viver o sonho de estar frente a frente com o símbolo maior do Natal.
“Ficamos muito felizes com a resposta do público e com o sucesso da inauguração. Foi uma noite especial, marcada por emoção, encantamento e pela presença das famílias, que são a essência do Natal. Ver a Praça Central repleta de sorrisos e olhares encantados reforça nosso propósito de oferecer experiências que conectam e inspiram”, disse a gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.
Natal