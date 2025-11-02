Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de duplo homicídio é preso em Camaçari

Investigações apontam 'motivação passional' e vínculos com organização criminosa

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:02

DHPP fez as prisões
DHPP fez as prisões Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

Um homem investigado por matar duas pessoas foi preso em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, neste domingo (2). As vítimas são Geovanna Feitoza Calado dos Santos e Reginaldo de Jesus Araújo, mortos em 4 de setembro de 2024, no bairro Ponto Certo, em Camaçari. 

De acordo com as investigações, o crime teve “motivação passional”, relacionada ao inconformismo do suspeito com o novo relacionamento amoroso entre as vítimas. O investigado, cuja identidade não foi revelada, havia sido ex-companheiro de Geovanna, e o término conflituoso teria levado à prática dos homicídios.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil afirma que, durante as apurações, surgiram também indícios de envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas e com uma facção criminosa que atua na região. As vítimas, segundo apontam os levantamentos, tentavam se desvincular dessas atividades ilícitas, o que aumentou o risco a que estavam expostas.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no âmbito da Operação Vita. O investigado foi conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Suspeito de liderar execuções em cidades baianas morre após confronto com policiais

Suspeito de liderar execuções em cidades baianas morre após confronto com policiais

Imagem - Mais de 100 integrantes de torcida organizada são detidos em Salvador

Mais de 100 integrantes de torcida organizada são detidos em Salvador

Imagem - Dois homens são presos e mais de 170 galos utilizados de rinha são apreendidos na Bahia

Dois homens são presos e mais de 170 galos utilizados de rinha são apreendidos na Bahia

Mais recentes

Imagem - Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia

Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia
Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada