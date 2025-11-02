Suspeito de duplo homicídio é preso em Camaçari

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:02
Um homem investigado por matar duas pessoas foi preso em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, neste domingo (2). As vítimas são Geovanna Feitoza Calado dos Santos e Reginaldo de Jesus Araújo, mortos em 4 de setembro de 2024, no bairro Ponto Certo, em Camaçari.
De acordo com as investigações, o crime teve “motivação passional”, relacionada ao inconformismo do suspeito com o novo relacionamento amoroso entre as vítimas. O investigado, cuja identidade não foi revelada, havia sido ex-companheiro de Geovanna, e o término conflituoso teria levado à prática dos homicídios.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A Polícia Civil afirma que, durante as apurações, surgiram também indícios de envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas e com uma facção criminosa que atua na região. As vítimas, segundo apontam os levantamentos, tentavam se desvincular dessas atividades ilícitas, o que aumentou o risco a que estavam expostas.
O mandado de prisão preventiva foi cumprido no âmbito da Operação Vita. O investigado foi conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.