POLÍCIA

Suspeito de duplo homicídio é preso em Camaçari

Investigações apontam 'motivação passional' e vínculos com organização criminosa

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:02

DHPP fez as prisões Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

Um homem investigado por matar duas pessoas foi preso em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, neste domingo (2). As vítimas são Geovanna Feitoza Calado dos Santos e Reginaldo de Jesus Araújo, mortos em 4 de setembro de 2024, no bairro Ponto Certo, em Camaçari.

De acordo com as investigações, o crime teve “motivação passional”, relacionada ao inconformismo do suspeito com o novo relacionamento amoroso entre as vítimas. O investigado, cuja identidade não foi revelada, havia sido ex-companheiro de Geovanna, e o término conflituoso teria levado à prática dos homicídios.

A Polícia Civil afirma que, durante as apurações, surgiram também indícios de envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas e com uma facção criminosa que atua na região. As vítimas, segundo apontam os levantamentos, tentavam se desvincular dessas atividades ilícitas, o que aumentou o risco a que estavam expostas.