Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de liderar execuções em cidades baianas morre após confronto com policiais

Confronto aconteceu neste domingo (2), após ação que desarticulou um acampamento utilizado por integrantes de grupo criminoso

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 17:14

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem apontado como liderança em execuções de homicídios em três cidades do baixo sul baiano foi morto após confronto com policiais civis na madrugada deste domingo (2), na região de Nilo Peçanha.

Identificado como Joelson Conceição Santos, o suspeito fazia parte de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e homicídios nos municípios de Valença, Presidente Tancredo Neves e Wenceslau Guimarães, de acordo com a Polícia Civil.

O confronto aconteceu após uma ação em que as equipes da Delegacia Territorial (DT/Valença), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) e da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) desarticularam um acampamento utilizado pelos integrantes do grupo, localizado em uma área de mangue na região de Nilo Peçanha. 

Operação Vita

Para conter as atividades do grupo na região, o acampamento foi destruído após operação policial por Divulgação/Ascom PCBA
Ação, que faz parte da Operação Vita, desarticulou acampamento de grupo criminoso na região de Valença por Divulgação/Ascom PCBA
Operação foi comandada por equipes da Delegacia Territorial (DT/Valença), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) e da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) por Reprodução
1 de 3
Para conter as atividades do grupo na região, o acampamento foi destruído após operação policial por Divulgação/Ascom PCBA

A polícia localizou o acampamento nas primeiras horas da manhã, após ações de inteligência que identificaram a movimentação dos suspeitos. Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, sete munições intactas, porções de crack, maconha e cocaína, dois celulares, duas câmeras de monitoramento e R$154.

Além de Joelson, os demais envolvidos fugiram, abandonando o acampamento, que foi destruído logo em seguida. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para identificar e localizar todos os suspeitos.

Leia mais

Homem morre após bater moto em poste na Avenida Gal Costa, em Salvador

Dois homens são presos e mais de 170 galos utilizados de rinha são apreendidos na Bahia

Veja quem são as pessoas mortas na megaoperação do Rio de Janeiro

Tags:

Bahia Crime Polícia Civil Operação Policial

Mais recentes

Imagem - Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia

Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia
Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada