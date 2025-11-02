BAIXO SUL DO ESTADO

Suspeito de liderar execuções em cidades baianas morre após confronto com policiais

Confronto aconteceu neste domingo (2), após ação que desarticulou um acampamento utilizado por integrantes de grupo criminoso

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 17:14

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem apontado como liderança em execuções de homicídios em três cidades do baixo sul baiano foi morto após confronto com policiais civis na madrugada deste domingo (2), na região de Nilo Peçanha.

Identificado como Joelson Conceição Santos, o suspeito fazia parte de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e homicídios nos municípios de Valença, Presidente Tancredo Neves e Wenceslau Guimarães, de acordo com a Polícia Civil.

O confronto aconteceu após uma ação em que as equipes da Delegacia Territorial (DT/Valença), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) e da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) desarticularam um acampamento utilizado pelos integrantes do grupo, localizado em uma área de mangue na região de Nilo Peçanha.

A polícia localizou o acampamento nas primeiras horas da manhã, após ações de inteligência que identificaram a movimentação dos suspeitos. Durante as buscas, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, sete munições intactas, porções de crack, maconha e cocaína, dois celulares, duas câmeras de monitoramento e R$154.