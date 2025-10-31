VIOLÊNCIA

Veja quem são as pessoas mortas na megaoperação do Rio de Janeiro

Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou lista parcial nesta sexta-feira (31); 99 mortos foram identificados até o momento

Maria Raquel Brito

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:32

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou 99 das pessoas mortas durante a megaoperação realizada na última terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha. A identificação parcial foi divulgada em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31).

A intervenção deflagrada para conter o avanço do Comando Vermelho (CV) em territórios do Rio de Janeiro se tornou a mais letal do estado, com mais de 100 mortos. Os números oficiais atualizados apontam 117 mortes, mas o total pode ser muito maior. Isso porque, quando a contagem das polícias estava em 64 óbitos, os moradores haviam encontrado outros 68 corpos na mata – o que elevou o número a pelo menos 132 vítimas.

Corpos foram deixados em praça no Rio 1 de 9

De acordo com a Polícia Civil, dentre os identificados, 42 possuíam mandados de prisão pendentes e pelo menos 78 apresentavam histórico criminal. Todos os corpos passaram por perícia, em esquema especial que reuniu a Polícia Civil e o Ministério Público, e 89 foram liberados para retirada pelos familiares.

Segundo a instituição, seis dos mortos identificados até o momento são baianos, cujos nomes não foram especificados. Além da Bahia, parte dos 99 nomes reconhecidos é oriunda de outros estados: 13 do Pará, sete do Amazonas, quatro do Ceará, um da Paraíba, quatro de Goiás, um do Mato Grosso e três do Espírito Santo. Pelo menos um terço dos presos na operação também é de fora do Rio de Janeiro.

Segundo o governador carioca, Cláudio Castro (PL), frente aos resultados da operação, o “trabalho de investigação e inteligência foi adequado, todos perigosos e com ficha criminal”. A megaoperação policial soma mais óbitos que o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, que deixou 111 mortos.

Em vídeo divulgado pelo ativista Renê Silva na quarta-feira (29), é exibida uma fileira de corpos no chão, alguns cobertos por panos e outros sem qualquer proteção. “Esses são os corpos que não foram levados para o hospital”, relata.

Uma moradora, que diz ser mãe de um dos mortos, fala com a imprensa presente no local, critica a ação policial, chamada de "chacina", e afirma que os mortos vão chegar a 200. "Tudo ordem do Estado, do governo (...) Isso é certo? Mandar matar? Duzentas pessoas foram assassinadas pelos bandidos. Polícia é bandido protegido pela lei", afirma.

Entre as vítimas da operação estão também quatro agentes das forças de segurança, cujas identidades já haviam sido divulgadas. Foram dois policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dois da polícia civil. Os PMs foram identificados como os sargentos Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, 39. Já os policiais civis mortos são Rodrigo Velloso Cabral, 34, e Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51.

Confira a lista parcial divulgada pela Polícia Civil do Rio: