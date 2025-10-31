Acesse sua conta
Veja quem são as pessoas mortas na megaoperação do Rio de Janeiro

Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou lista parcial nesta sexta-feira (31); 99 mortos foram identificados até o momento

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:32

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou 99 das pessoas mortas durante a megaoperação realizada na última terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha. A identificação parcial foi divulgada em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31).

A intervenção deflagrada para conter o avanço do Comando Vermelho (CV) em territórios do Rio de Janeiro se tornou a mais letal do estado, com mais de 100 mortos. Os números oficiais atualizados apontam 117 mortes, mas o total pode ser muito maior. Isso porque, quando a contagem das polícias estava em 64 óbitos, os moradores haviam encontrado outros 68 corpos na mata – o que elevou o número a pelo menos 132 vítimas.

Corpos foram deixados em praça no Rio

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Corpos começaram a chegar na madrugada por Reprodução
Corpos foram levados para praça e cobertos por Raull Santiago/Arquivo Pessoal
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para praça por Reprodução
Corpos chegando ao HGV após megaoperação por Reprodução
1 de 9
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil

De acordo com a Polícia Civil, dentre os identificados, 42 possuíam mandados de prisão pendentes e pelo menos 78 apresentavam histórico criminal. Todos os corpos passaram por perícia, em esquema especial que reuniu a Polícia Civil e o Ministério Público, e 89 foram liberados para retirada pelos familiares.

Segundo a instituição, seis dos mortos identificados até o momento são baianos, cujos nomes não foram especificados. Além da Bahia, parte dos 99 nomes reconhecidos é oriunda de outros estados: 13 do Pará, sete do Amazonas, quatro do Ceará, um da Paraíba, quatro de Goiás, um do Mato Grosso e três do Espírito Santo. Pelo menos um terço dos presos na operação também é de fora do Rio de Janeiro.

Segundo o governador carioca, Cláudio Castro (PL), frente aos resultados da operação, o “trabalho de investigação e inteligência foi adequado, todos perigosos e com ficha criminal”. A megaoperação policial soma mais óbitos que o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, que deixou 111 mortos.

Leia mais:

Mães de mortos questionam operação no Rio: 'Arrancaram o braço dele'

Mais de 120 mortos: ofensiva contra o CV pode redesenhar o mapa do crime em Salvador?

Moradores resgatam dezenas de corpos na mata e total de mortos em operação no Rio passa de 130

Em vídeo divulgado pelo ativista Renê Silva na quarta-feira (29), é exibida uma fileira de corpos no chão, alguns cobertos por panos e outros sem qualquer proteção. “Esses são os corpos que não foram levados para o hospital”, relata.

Uma moradora, que diz ser mãe de um dos mortos, fala com a imprensa presente no local, critica a ação policial, chamada de "chacina", e afirma que os mortos vão chegar a 200. "Tudo ordem do Estado, do governo (...) Isso é certo? Mandar matar? Duzentas pessoas foram assassinadas pelos bandidos. Polícia é bandido protegido pela lei", afirma.

Entre as vítimas da operação estão também quatro agentes das forças de segurança, cujas identidades já haviam sido divulgadas. Foram dois policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dois da polícia civil. Os PMs foram identificados como os sargentos Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, 39. Já os policiais civis mortos são Rodrigo Velloso Cabral, 34, e Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51.

Confira a lista parcial divulgada pela Polícia Civil do Rio:

  • Adailton Bruno Schmitz da Silva
  • Adan Pablo Alves de Oliveira
  • Aleilson da Cunha Luz Junior
  • Alessandro Alves de Souza
  • Alessandro Alves Silva
  • Alexsandro Bessa dos Santos
  • Alisom Lemos Rocha
  • Anderson da Silva Severo
  • André Luiz Ferreira Mendes Junior
  • Arlen João de Almeida
  • Brendon César da Silva Souza
  • Bruno Correa da Costa
  • Carlos Eduardo Santos Felício
  • Carlos Henrique Castro Soares da Silva
  • Cauãn Fernandes do Carmo Soares
  • Célio Guimarães Júnior
  • Claudinei Santos Fernandes
  • Cleideson Silva da Cunha
  • Cleiton Cesar Dias Mello
  • Cleiton da Silva
  • Cleiton Souza da Silva
  • Cleys Bandeira da Silva
  • Danilo Ferreira do Amor Divino
  • Diego dos Santos Muniz
  • Diogo Garcez Santos Silva
  • Douglas Conceição de Souza
  • Eder Alves de Souza
  • Edione dos Santos Dias
  • Edson de Magalhães Pinto
  • Emerson Pereira Solidade
  • Evandro da Silva Machado
  • Fabian Alves Martins
  • Fabiano Martins Amancio
  • Fabio Francisco Santana Sales
  • Fabricio dos Santos da Silva
  • Felipe da Silva
  • Fernando Henrique dos Santos
  • Francisco Myller Moreira da Cunha
  • Francisco Nataniel Alves Gonçalves
  • Francisco Teixeira Parente
  • Gabriel Lemos Vasconcelos
  • Gustavo Souza de Oliveira
  • Hercules Salles de Lima
  • Hito José Pereira Bastos
  • Jean Alex Santos Campos
  • Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
  • Jonas de Azeredo Vieira
  • Jônatas Ferreira Santos
  • Jonatha Daniel Barros da Silva
  • José Paulo Nascimento Fernandes
  • Josigledson de Freitas Silva
  • Juan Marciel Pinho de Souza
  • Kauã de Souza Rodrigues da Silva
  • Kauã Teixeira dos Santos
  • Kleber Izaias dos Santos
  • Leonardo Fernandes da Rocha
  • Luan Carlos Dias Pastana
  • Luan Carlos Marcolino de Alcântara
  • Lucas da Silva Lima
  • Lucas Guedes Marques
  • Luciano Ramos Silva
  • Luiz Carlos de Jesus Andrade
  • Luiz Claudio da Silva Santos
  • Luiz Eduardo da Silva Mattos
  • Maicon Pyterson da Silva
  • Maicon Thomaz Vilela da Silva
  • Marcio da Silva de Jesus
  • Marcos Adriano Azevedo de Almeida
  • Marcos Antonio Silva Junior
  • Marcos Vinicius da Silva Lima
  • Marllon de Melo Felisberto
  • Maxwel Araújo Zacarias
  • Michael Douglas Rodrigues Fernandes
  • Michel Mendes Peçanha
  • Nailson Miranda da Silva
  • Nelson Soares dos Reis Campos
  • Rafael Correa da Costa
  • Rafael de Moraes Silva
  • Ricardo Aquino dos Santos
  • Richard Souza dos Santos
  • Rodolfo Pantoja da Silva
  • Ronald Oliveira Ricardo
  • Ronaldo Julião da Silva
  • Tiago Neves Reis
  • Vanderley Silva Borges
  • Victor Hugo Rangel de Oliveira
  • Vitor Ednilson Martins Maia
  • Wagner Nunes Santana
  • Waldemar Ribeiro Saraiva
  • Wallace Barata Pimentel
  • Wellington Brito dos Santos
  • Wellinson de Sena dos Santos
  • Wendel Francisco dos Santos
  • Wesley Martins e Silva
  • Willian Botelho de Freitas Borges
  • Yago Ravel Rodrigues Rosário
  • Yan dos Santos Fernandes
  • Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
  • Yuri dos Santos Barreto

Tags:

rio de Janeiro Comando Vermelho Violência

