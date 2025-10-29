SITUAÇÕES DISTINTAS

Megaoperação no Rio já soma 132 mortos e ultrapassa marca do Massacre do Carandiru

Chacina em resposta a rebelião na Casa de Detenção de São Paulo em 1992 somou 111 mortos

Yan Inácio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:25

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva /Agência Brasil

Apesar de ter ocorrido em uma situação distinta, a megaoperação policial deflagrada contra o Comando Vermelho (CV) nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (29), soma mais mortos que o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992.

Com 111 mortos, a chacina no presídio em São Paulo foi considerada por três décadas a maior chacina em uma ação policial na história do país. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), na megaoperação desta terça, pelo menos 132 pessoas morreram, entre elas quatro policiais, dois militares e dois civis.

Enquanto a operação no Carandiru foi motivada por uma rebelião interna na Casa de Detenção de São Paulo, a ação no RJ integra a Operação Contenção, para conter o avanço do Comando Vermelho em territórios do estado. Ao menos 2.500 agentes de diferentes forças de segurança foram mobilizados para cumprir cerca de 100 mandados de prisão.

A madrugada desta quarta-feira (29) começou com moradores do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, levando pelo menos 64 corpos até a Praça São Lucas, na Estrada José Rucas, uma das vias mais movimentadas da região.