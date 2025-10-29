Acesse sua conta
Veja quem são os policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

Entre as vítimas estão dois PMs do BOPE e dois civis

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11:41

Policiais morreram em megaoperação Crédito: Reprodução

A megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, acabou nas mortes de quatros agentes das forças de segurança. Entre as vítimas, estão dois policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dois da polícia civil.

Os PMs foram identificados como os sargentos Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, 39. Já os policiais civis mortos são Rodrigo Velloso Cabral, 34, e Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51.

Policiais morreram em operação

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Policiais morreram em megaoperação por Reprodução
1 de 4
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução

Os militares foram feridos durante o confronto e socorridos ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiram aos ferimentos. O sargento Serafim ingressou na corporação em 2008 e deixa esposa e uma filha. Já o sargento Heber, que entrou na PM em 2011, deixa esposa, dois filhos e um enteado.

O policial civil Rodrigo Cabral, que havia tomado posse há apenas dois meses, levou um tiro na nuca durante a operação. Nas redes sociais, compartilhava momentos em família e sua paixão pelo Botafogo, frequentando o estádio Nilton Santos.

Marcus Vinícius, conhecido como “Máskara”, era chefe de investigação da 53ª DP e estava na Polícia Civil desde 1999. Ele havia sido recentemente promovido e era referência dentro da corporação.

O número de mortos ligados à megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha pode chegar a 128. Somente entre a noite de terça-feira, (28) a manhã desta quarta (29), moradores já levaram 64 corpos até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, além dos 64 óbitos já confirmados pelas autoridades ontem.

