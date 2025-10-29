Moradores resgatam dezenas de corpos na mata e total de mortos em operação no Rio passa de 120

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:31
O número de mortos ligados à megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha pode chegar a 128. Somente entre a noite de terça-feira, (28) a manhã desta quarta (29), moradores já levaram 64 corpos até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, além dos 64 óbitos já confirmados pelas autoridades ontem.
Falando à TV Globo, o comandante da Polícia Militar do Rio ponderou que “ainda não é possível afirmar” que todas essas novas mortes têm relação direta com a operação. A Secretaria da Segurança do Rio informou que os corpos serão periciados para determinar as circunstâncias das mortes.
Corpos foram deixados em praça no Rio
Os corpos foram recolhidos de uma área de mata e colocados pelos moradores na praça, onde equipes da Defesa Civil atuam para fazer a remoção. O cenário ocorre um dia depois da ação policial que já era considerada a mais letal da história do Rio, com os 64 óbitos oficialmente confirmados - segundo a polícia, 60 suspeitos e 4 policiais.
Com o alto volume de cadáveres, o Instituto Médico-Legal (IML) do Rio funcionou de forma restrita nesta quarta, recebendo apenas vítimas da operação. A Polícia Civil informou que outros casos que precisem de necropsia serão direcionados ao IML de Niterói.
Operação
A megaoperação deflagrada na terça prendeu mais de 80 pessoas suspeitas de integrar o Comando Vermelho e deixou ao menos nove feridos - seis agentes de segurança (quatro policiais civis e dois militares) e três moradores. De acordo com a polícia, entre os mortos oficialmente contabilizados estão criminosos que vieram de outros estados e se refugiavam nas comunidades.
A ação teve participação de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar, com apoio do Ministério Público, dentro do âmbito da Operação Contenção.