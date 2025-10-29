Acesse sua conta
Moradores resgatam dezenas de corpos na mata e total de mortos em operação no Rio passa de 120

Autoridades afirmam que ainda não é possível garantir que todos os mortos resgatados hoje tenham relação com ação policial

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:31

Crédito: Reprodução/CNN

O número de mortos ligados à megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha pode chegar a 128. Somente entre a noite de terça-feira, (28) a manhã desta quarta (29), moradores já levaram 64 corpos até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, além dos 64 óbitos já confirmados pelas autoridades ontem.

Falando à TV Globo, o comandante da Polícia Militar do Rio ponderou que “ainda não é possível afirmar” que todas essas novas mortes têm relação direta com a operação. A Secretaria da Segurança do Rio informou que os corpos serão periciados para determinar as circunstâncias das mortes.

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil

Os corpos foram recolhidos de uma área de mata e colocados pelos moradores na praça, onde equipes da Defesa Civil atuam para fazer a remoção. O cenário ocorre um dia depois da ação policial que já era considerada a mais letal da história do Rio, com os 64 óbitos oficialmente confirmados - segundo a polícia, 60 suspeitos e 4 policiais.

Com o alto volume de cadáveres, o Instituto Médico-Legal (IML) do Rio funcionou de forma restrita nesta quarta, recebendo apenas vítimas da operação. A Polícia Civil informou que outros casos que precisem de necropsia serão direcionados ao IML de Niterói.

Operação

A megaoperação deflagrada na terça prendeu mais de 80 pessoas suspeitas de integrar o Comando Vermelho e deixou ao menos nove feridos - seis agentes de segurança (quatro policiais civis e dois militares) e três moradores. De acordo com a polícia, entre os mortos oficialmente contabilizados estão criminosos que vieram de outros estados e se refugiavam nas comunidades.

A ação teve participação de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar, com apoio do Ministério Público, dentro do âmbito da Operação Contenção.

Tags:

Crime rio de Janeiro Comando Vermelho Violência

