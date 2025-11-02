CRIME

Dois homens são presos e mais de 170 galos utilizados de rinha são apreendidos na Bahia

Ação faz parte da Operação Carcará, no recôncavo baiano

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 14:19

Galos apreendidos em ação na Bahia Crédito: Marcela Correia/Ascom PCBA

Dois homens foram presos em flagrante e mais de 170 galos utilizados em rinhas foram apreendidos em Jaguaripe, no recôncavo da Bahia, no sábado (1º). A ação faz parte da Operação Carcará, que teve como objetivo combater crimes de maus-tratos a animais, pesca predatória, agiotagem e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, outras seis pessoas foram conduzidas à delegacia do município. Além disso, duas armas de fogo com numeração suprimida, cerca de R$ 70 mil reais e oito celulares foram apreendidos.

Galos apreendidos em ação na Bahia 1 de 9

A operação foi desencadeada em um local de rinha de galo no distrito de Cações e em outros três imóveis. Dos oito conduzidos, os dois homens foram autuados em flagrante pelos crimes apurados, enquanto os demais foram ouvidos e liberados, com a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).