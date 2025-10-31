Acesse sua conta
Mais de 450 animais silvestres foram resgatados ou entregues voluntariamente na Bahia

Ação teve 13 dias de atividades em campo no Velho Chico

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:04

Aves silvestres são resgatadas em Camaçari
Aves silvestres resgatadas em Camaçari (Imagem ilustrativa) Crédito: Reprodução/COPPA

Mais de 450 animais foram resgatadas ou entregues voluntariamente durante a 52ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Rio São Francisco. Iniciada no dia 12 de outubro, a ação teve 13 dias de atividades em campo.

Dos 454 animais, 228 soltos em Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS). As equipes identificaram criadouros irregulares e situações de maus-tratos, incluindo o resgate de 33 galos e galinhas em uma rinha clandestina descoberta em Miguel Calmon, que resultou na condução do responsável à delegacia.

“Realizamos a 52ª etapa em Jacobina, uma região onde já estivemos em 2019. Na Bacia temos 117 municípios na Bahia e mais de 100 TACs para implementar a educação ambiental formal e não formal de modo continuado e permanente. Na região de Jacobina tivemos muitos avanços nos municípios, com destaque especial para Mirangaba”, destacou promotora de Justiça e coordenadora-geral da FPI, Luciana Khoury.

O trabalho da FPI incluiu ainda a fiscalização de empreendimentos em Campo Formoso, Mirangaba, Jaguarari e Ourolândia pelas equipes de mineração. As inspeções apontaram irregularidades como supressão de vegetação nativa sem autorização, ausência de planos de recuperação ambiental (PRAD), inconsistências em cadastros do CEFIR e passivos ambientais em áreas de extração paralisadas.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre

Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação

A ação também verificou o cumprimento de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados entre o MPBA e mineradoras, e acompanhou projetos de mitigação social, como o Parque das Macaqueiras, em Jacobina.

