CRIME AMBIENTAL

Mais de 450 animais silvestres foram resgatados ou entregues voluntariamente na Bahia

Ação teve 13 dias de atividades em campo no Velho Chico

Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:04

Aves silvestres resgatadas em Camaçari (Imagem ilustrativa) Crédito: Reprodução/COPPA

Mais de 450 animais foram resgatadas ou entregues voluntariamente durante a 52ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Rio São Francisco. Iniciada no dia 12 de outubro, a ação teve 13 dias de atividades em campo.

Dos 454 animais, 228 soltos em Áreas de Soltura de Animais Silvestres (ASAS). As equipes identificaram criadouros irregulares e situações de maus-tratos, incluindo o resgate de 33 galos e galinhas em uma rinha clandestina descoberta em Miguel Calmon, que resultou na condução do responsável à delegacia.

“Realizamos a 52ª etapa em Jacobina, uma região onde já estivemos em 2019. Na Bacia temos 117 municípios na Bahia e mais de 100 TACs para implementar a educação ambiental formal e não formal de modo continuado e permanente. Na região de Jacobina tivemos muitos avanços nos municípios, com destaque especial para Mirangaba”, destacou promotora de Justiça e coordenadora-geral da FPI, Luciana Khoury.

O trabalho da FPI incluiu ainda a fiscalização de empreendimentos em Campo Formoso, Mirangaba, Jaguarari e Ourolândia pelas equipes de mineração. As inspeções apontaram irregularidades como supressão de vegetação nativa sem autorização, ausência de planos de recuperação ambiental (PRAD), inconsistências em cadastros do CEFIR e passivos ambientais em áreas de extração paralisadas.

