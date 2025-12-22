TODOS OS GOSTOS

Guia: confira 10 praias para curtir no verão de Salvador

CORREIO traz lista de opções baseada nos perfis das praias, desde as mais badaladas até as ideais para aproveitar com a família

Larissa Almeida

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06:00

Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Froes

Se antes mesmo de dezembro os convites para pegar uma praia em Salvador já começaram a surgir, agora eles vão se multiplicar. É que, desde domingo (21), o verão começou oficialmente e, ainda neste mês, as temperaturas devem chegar à marca de 33ºC. Para a sorte de soteropolitanos e turistas, na cidade não faltam opções de locais para aliviar o calor, pegar um bronze, confraternizar com os amigos e até mesmo se aventurar em atividades esportivas – tudo isso com pé na areia e a certeza de boas paisagens à vista.

Como há diversidade para todos os gostos, o ponto de partida para escolher uma das praias da cidade é entender o perfil de cada uma. Se houver disposição para disputar espaço na areia, fazer um burburinho com os amigos, se preparar para encontrar famosos, encarar um mar mais tranquilo e ter como pano de fundo o Farol da Barra, o lugar mais badalado para se ir é o Porto da Barra, que nunca fica fora de moda.

Quem busca novidade neste ano também encontra outras opções. Dentre elas, o influenciador Caio Costa, proprietário do perfil @avidaemsalvador, destaca a Praia da Preguiça como uma das que possui maior potencial de bombar neste verão. “Ela é localizada ao lado do Restaurante Amado, na Contorno. Possui mar calmo e perfeito para todas as idades. Como foi ficando mais falada, conta com alguns vendedores de petiscos e bebidas. Apesar de ser pequena, tem rede para praticar vôlei e futevôlei, e é ponto de saída dos clubes de canoa havaiana”, conta.

Além das práticas esportivas com bola, quem gosta de surfar encontra diversas praias com o perfil. Felipe Orge, oceanógrafo e bombeiro militar do Batalhão Marítimo, indica o trecho de praia no Barravento, as praias do Jardim de Alah, Corsário, Jaguaribe, Stella Maris e Flamengo como as ideais para a prática. No entanto, alerta para a necessidade de tomar precauções.

“É importante salientar que todas as praias têm seus riscos [...] É recomendado sempre dar preferência em praias onde existem serviço de guarda-vidas. Iniciantes em esportes aquáticos devem buscar orientações de centros de treinamento na modalidade”, orienta o especialista.

Aqueles que preferem ir à praia para relaxar, sobretudo com crianças e membros da família, podem optar por locais que formam piscinas naturais e são mais propícios ao banho. Segundo Felipe Orge, as mais indicadas para esse propósito são aquelas abrigadas da energia da onda, como a já citada Porto da Barra, além de Boa Viagem, Paciência, Ribeira e São Tomé de Paripe. Durante a baixa-mar, algumas praias formam piscinas naturais ou áreas abrigadas, como Itapuã, Flamengo, Piatã e Farol da Barra/Barravento.

Se o banho em água quente e pacífica soa irresistível, o influenciador Caio Costa recomenda a Praia da Penha, localizada na Ribeira, que possui larga faixa de areia, mar tranquilo para crianças e adultos, além de um pôr do sol diferenciado. Já se logística e maior segurança for critério de desempate, a recomendação é ir à praia de Piatã.

“Piatã possui muitas opções de vaga para estacionamento, larga faixa de areia e muitos quiosques. Apesar do mar ser mais agitado e contar com salva-vidas em vários pontos, tem lugares que formam piscinas naturais”, aponta.

No caso de não haver pressa nem outro compromisso marcado no dia, o influenciador ressalta que vale a pena se afastar um pouco da orla marítima de Salvador para visitar as praias paradisíacas situadas em ilhas da cidade. Ele dá ênfase a praia de Nossa Senhora do Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades.

A praia em questão tem Bandeira Azul e foi eleita neste ano a melhor do mundo no ranking internacional de praias sustentáveis, segundo a Rede Iberoamericana Proplayas em parceria com o Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas).

De acordo com Caio Costa, o destino é diferenciado. “O acesso é apenas via barcos que saem no Terminal de Madre de Deus ou por escunas e catamarãs no Terminal Náutico no Comércio. O mar é ótimo para banho e o lugar é muito limpo e organizado”, finaliza.

10 praias para curtir no verão de Salvador:

1) Praia de Piatã

Indicada para quem prioriza logística e segurança. Possui longa faixa de areia, muitas vagas de estacionamento, quiosques e trechos que formam piscinas naturais, sendo adequada para famílias e crianças, apesar do mar mais agitado em alguns pontos.

2) Porto da Barra:

A mais badalada da cidade, ideal para banho e socialização. Tem mar geralmente calmo, ótima para todas as idades, costuma ficar cheia e tem como cartão-postal o Farol da Barra.

3) Praia da Preguiça:

Localizada na região do Contorno, tem mar calmo e é indicada para todas as idades. Apesar de pequena, conta com vendedores de petiscos, rede para vôlei e futevôlei e saída de canoas havaianas.

4) Praia do Flamengo:

Versátil, atende tanto banhistas quanto surfistas. Durante a baixa-mar, forma áreas mais abrigadas, além de ter trechos com boas ondas para esportes aquáticos.

5) Praia da Paciência:

Indicada para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Possui mar mais protegido, formando áreas propícias ao banho, especialmente durante a maré baixa.

6) Praia do Jardim de Alah:

Boa opção para surfistas, com mar mais agitado. Exige cautela e preferência por áreas com atuação de guarda-vidas.

7) Praia da Penha (Ribeira):

Ideal para relaxar e ir com crianças. Possui larga faixa de areia, mar tranquilo e é conhecida pelo pôr do sol diferenciado.

8) Praia da Boa Viagem:

Indicada para banho e lazer em família. Tem mar mais protegido, favorecendo a formação de áreas calmas e seguras.

9) Praia de Itapuã:

Durante a maré baixa, forma piscinas naturais. É indicada para quem busca banho tranquilo e contato com paisagens tradicionais da cidade.

10) Praia de Nossa Senhora do Guadalupe (Ilha dos Frades):