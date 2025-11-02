Mais de 100 integrantes de torcida organizada são detidos em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 17:05
Mais de 100 integrantes da Torcida Organizada Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia, foram detidos na manhã deste domingo (2), antes da partida entre Bahia e Bragantino. Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) apreenderam artefatos explosivos e diversos rojões durante uma ação na Avenida Suburbana, em Salvador.
As equipes realizavam rondas na região quando foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma ocorrência de briga entre torcedores. No local, os militares confirmaram a situação.
Com os suspeitos, foram encontrados três artefatos explosivos de fabricação caseira e vários rojões. No total, 54 adolescentes foram apreendidos e 72 homens detidos.
Os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram apresentados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e à Central de Flagrantes (Cenflag), onde foram adotadas as medidas cabíveis.