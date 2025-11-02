BAMOR

Mais de 100 integrantes de torcida organizada são detidos em Salvador

Artefatos explosivos e diversos rojões durante uma ação na Avenida Suburbana

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 17:05

Ação aconteceu na manhã deste domingo (2) Crédito: Polícia Militar da Bahia

Mais de 100 integrantes da Torcida Organizada Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia, foram detidos na manhã deste domingo (2), antes da partida entre Bahia e Bragantino. Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) apreenderam artefatos explosivos e diversos rojões durante uma ação na Avenida Suburbana, em Salvador.

As equipes realizavam rondas na região quando foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma ocorrência de briga entre torcedores. No local, os militares confirmaram a situação.

Com os suspeitos, foram encontrados três artefatos explosivos de fabricação caseira e vários rojões. No total, 54 adolescentes foram apreendidos e 72 homens detidos.