Homens morrem afogados ao tentar socorrer criança em Itacaré

Eles foram levados pela correnteza na tarde de sábado (1º)

Maria Raquel Brito

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 22:38

Rio de Contas, em Itacaré Crédito: Mário Nogueira/Reprodução site de Itacaré

Dois homens morreram após se afogarem nas margens do Rio de Contas, em Itacaré, na noite de sábado (1º). As vítimas foram identificadas como Antônio Silva Lemos e Carlos Pereira da Silva Neto.

Os dois se afogaram ao tentar resgatar uma criança, um menino chamado Lucca, que estava se afogando, mas foram levados pela correnteza, segundo relatos de moradores que testemunharam o momento do acidente ao portal Plantão de Notícias Itacaré. Lucca foi resgatado com vida, mas segue em estado grave no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié.

De acordo com o chamado recebido pelo Corpo de Bombeiros, Lucca, Antônio Silva e Carlos Pereira eram da mesma família. A equipe do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, de Ilhéus, foi acionada por volta de 16h40 para prestar socorro. No chamado, a solicitante relatou que os três estavam em um barco, que virou.

As buscas seguiram até o início da tarde, realizada com o apoio de lancheiros da região, mas foram suspensas no início da noite pela falta de visibilidade. Os trabalhos foram retomados por volta das 7h da manhã de domingo (2), pela equipe de mergulho.

No fim de semana, o clima na região foi de compaixão: moradores se juntaram para procurar os dois homens, que estavam desaparecidos desde que foram levados pela correnteza. O corpo de Antônio Silva Lemos, conhecido como “Seu Léo”, foi o primeiro a ser encontrado, na manhã deste domingo (2). Proprietário de uma oficina de motos, ele é descrito como uma figura respeitada em Itacaré.

O corpo de Carlos Pereira da Silva Neto foi encontrado pela tarde, a cerca de dois quilômetros do local do afogamento. Ele era subgerente de uma farmácia da cidade. Através das redes sociais, o estabelecimento lamentou o falecimento do funcionário.