EDUCAÇÃO

Prefeitura entrega nova escola com piscina e 1,2 mil vagas em Sussuarana

Com investimento de R$ 18 milhões, Escola Jesus de Nazaré foi totalmente reconstruída com estrutura de quatro andares, 24 salas climatizadas e laboratório de ciências

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:53

Nova Escola Municipal Jesus de Nazaré, entregue em Sussuarana Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A comunidade de Sussuarana, em Salvador, ganhou uma nova unidade de ensino nesta quinta-feira (21). A Prefeitura entregou a nova estrutura da Escola Municipal Jesus de Nazaré, totalmente reconstruída com investimento de R$ 18 milhões. A capacidade de atendimento passou de 320 para 1.200 alunos, distribuídos entre os segmentos do Ensino Fundamental I, II e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A nova escola ocupa uma área de 3,9 mil metros quadrados e conta com quatro andares, 24 salas de aula climatizadas, laboratório de Ciências e Matemática, piscina, parque infantil, quadra poliesportiva coberta, sala de dança, sala multiuso, sala de informática, sala de leitura, auditório, salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), refeitório, playground, recreio e elevador.

Além da acessibilidade, a estrutura contempla soluções sustentáveis, como captação de energia solar e sistema de reaproveitamento de água da chuva.

Escola foi entregue em Sussuarana 1 de 8

Durante a inauguração, o prefeito Bruno Reis destacou que o antigo prédio não atendia mais às necessidades da comunidade. "Antes da obra, esta unidade não atendia ao padrão de qualidade da educação que nós queremos. Ela era praticamente toda em pré-moldado, com telha de eternit. Ou seja, uma escola que não dava as mínimas condições para os professores ensinarem nem para as crianças aprenderem", afirmou.

Ele também ressaltou o volume de investimentos em infraestrutura escolar. "Quase R$ 700 milhões já foram aplicados. Entregamos 35 escolas como essas e há 17 outras praticamente prontas para inaugurarmos até o início do ano que vem", disse.

Na ocasião, o prefeito autorizou o lançamento de licitação para a reconstrução de duas novas escolas na região de Sussuarana Velha: as unidades Cecy Andrade e Acelino Maximiano da Encarnação.

O secretário municipal da Educação, Thiago Dantas, reforçou o potencial da obra. "No dia em que demos a ordem de serviço para demolição e reconstrução dessa escola, percebemos que este terreno tinha um grande potencial. E, chegando aqui hoje, contemplamos essa estrutura maravilhosa. Com uma equipe pedagógica comprometida e dedicada, e com essas novas condições, não tenho qualquer dúvida de que Sussuarana dará um salto de qualidade no ensino ofertado", afirmou.