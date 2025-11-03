CALOR

Duas cidades baianas estão entre as 10 mais quentes do Brasil

Município no estado bateu 38,7ºC neste domingo (3)

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07:34

Cidade de Correntina vista de cima Crédito: Divulgação

Duas cidades da Bahia ficaram entre as dez mais quentes do Brasil, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Correntina e Ibotirama registraram, respectivamente, 38,7°C e 38,3°C no domingo (3).

A cidade mais quente do país foi Cuiabá (MT), que atingiu 39°C, seguida por Nhumirim (MS), com 38,8°C. Correntina aparece em terceiro lugar no ranking nacional de temperaturas mais altas.

Cidades mais quentes da Bahia 1 de 5

Veja o ranking completo das dez cidades mais quentes do Brasil neste domingo:

Cuiabá (MT) – 39,0°C

Nhumirim (MS) – 38,8°C

Correntina (BA) – 38,7°C

Seridó (Caicó, RN) – 38,6°C

Cuiabá – Aeroporto (MT) – 38,3°C

Ibotirama (BA) – 38,3°C

Caicó (RN) – 38,2°C

Picos (PI) – 38,1°C

Rosário Oeste (MT) – 37,8°C

Corrente (PI) – 37,7°C