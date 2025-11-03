Duas cidades baianas estão entre as 10 mais quentes do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07:34
Duas cidades da Bahia ficaram entre as dez mais quentes do Brasil, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Correntina e Ibotirama registraram, respectivamente, 38,7°C e 38,3°C no domingo (3).
A cidade mais quente do país foi Cuiabá (MT), que atingiu 39°C, seguida por Nhumirim (MS), com 38,8°C. Correntina aparece em terceiro lugar no ranking nacional de temperaturas mais altas.
Cidades mais quentes da Bahia
Cuiabá (MT) – 39,0°C
Nhumirim (MS) – 38,8°C
Correntina (BA) – 38,7°C
Seridó (Caicó, RN) – 38,6°C
Cuiabá – Aeroporto (MT) – 38,3°C
Ibotirama (BA) – 38,3°C
Caicó (RN) – 38,2°C
Picos (PI) – 38,1°C
Rosário Oeste (MT) – 37,8°C
Corrente (PI) – 37,7°C
Com os termômetros próximos dos 40°C, o calor intenso tem sido registrado em várias regiões do país, especialmente no Centro-Oeste e Nordeste. O Inmet mantém alertas de altas temperaturas e baixa umidade para parte da Bahia.