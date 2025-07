CASACOR

Antigo convento das Mercês recebe apresentação do NEOJIBA

CASACOR acontece a partir do dia 8 de julho no edifício de 1735, um dos mais antigos e misteriosos de Salvador

A programação da CASACOR terá início neste domingo (6), com uma apresentação especial da Orquestra NEOJIBA, realizada no espaço da antiga capela do Convento Nossa Senhora das Mercês. O edifício de 1735 é um dos mais antigos de Salvador e faz parte da história local: lá funcionava o tradicional Colégio das Mercês, fechado em 2022.

