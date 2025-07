EDUCAÇÃO E CULTURA

Mostra pública do Mestrado de Dança da Ufba une dança, dramaturgia e público no MAC Bahia

Projeto LIBRETOS do corpo transforma pesquisa em experiência compartilhada com o público, propondo escuta, criação e diálogo através da arte

Kivia Souza

Publicado em 26 de julho de 2025 às 15:24

Seminários performativos da UFBA unem dança, dramaturgia e público no MAC_Bahia Crédito: Divulgação

Os seminários performativos do Mestrado de Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba) 'LIBRETO: criação e produção de dramaturgias na cena contemporânea de Dança' foram apresentados nesta sexta-feira (25), no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia). >

Uma das ações do Programa de Extensão é o projeto "LIBRETOS do corpo: Qual o fazer-dizer da dança contemporânea?”, que procura tornar a pesquisa mais acessível e próxima das pessoas, compartilhando seu conhecimento com a sociedade. O projeto foi aprovado pelo Edital Conexões da PRPPG/PROEXT, com apoio CAPES. >

“Faremos uma convocatória para os estudantes e egressos do Mestrado para a criação de um vídeo dança como um incentivo à produção dos projetos selecionados para exibição no Cinema de Arte da UFBA. Os participantes também contarão com uma aula magna de uma pessoa convidada, pesquisadora e profissional da área de áudio visual e dança”, explica a professora Dra. Isabelle Cordeiro, coordenadora e orientadora da dramaturgia de LIBRETOS.>

Também estão previstas entrevistas remotas com artistas, dramaturgos e pesquisadores da dramaturgia da dança para a montagem de uma biblioteca de palestras, que será publicada em formato de libreto pelo Programa de Extensão da Ufba.>

A previsão é que, ainda no segundo semestre de 2025, ocorra uma residência da artista-docente Isabelle Cordeiro, com apresentação artística dos resultados. Já em 2026, está prevista a publicação de um livro para divulgar os resultados das ações do Programa.>

Apresentações>

Durante as apresentações de “LIBRETOS do corpo: qual o fazer-dizer da dança contemporânea?”, o público interagiu como uma plateia em movimento, e participou de experiências de co-criação em algumas performances de linguagem exploratória e de improvisação. >

No palco, o talento e a interpretação marcante de Amanda Correia, Caio Vinícius, Daniela Augusto, Fátima Suarez, Isabelle Cordeiro, Júlia Rehab, Lilian Lima e Pérola Preta conquistaram o público com diferentes histórias e experiências pessoais contadas por meio da dança.>

Seminários performativos da UFBA unem dança, dramaturgia e público no MAC_Bahia 1 de 12

Ao final, ainda teve a chance de dialogar com os artistas em uma roda de conversa, respondendo ao questionamento do fazer-dizer da dança contemporânea e levantando outras questões a partir das possibilidades pessoais de cada espectador. >