Instituto Geográfico e Histórico da Bahia realiza evento especial '2 de Julho'

Atividades serão nos dias 10, 16 e 17 de junho, com seminários, palestras e oficina

Tharsila Prates

Publicado em 9 de junho de 2025 às 18:05

Convidados debaterão as lutas pela Independência na Bahia Crédito: Reprodução

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) realiza, nos dias 10, 16 e 17 de junho, uma programação especial em homenagem ao 2 de Julho – data magna da Independência do Brasil na Bahia. A iniciativa contará com um seminário, oficinas para estudantes, palestras, visita guiada, sorteio de publicações e uma apresentação musical. >

Nesta terça (10), às 17h, um seminário vai reunir, sob coordenação do historiador e curador Rafael Dantas, a jornalista e professora Cleidiana Ramos, a historiadora e professora Maria das Graças Leal e o pesquisador Nelson Cadena. Entre os temas em debate estão as lutas pela Independência na Bahia, as mudanças na cobertura jornalística do Dois de Julho ao longo do tempo — com foco na imprensa escrita —, e as tradições populares em bairros de Salvador que, por mais de um século, celebraram o 2 de Julho “fora de época”, com desfiles simbólicos, carros alegóricos e emblemas próprios.>

Na próxima segunda-feira (16), às 10h, o destaque será a oficina “Aprendendo e Ensinando no Café”, voltada a estudantes do ensino fundamental e médio. O encontro, conduzido pela professora Lúcia Góes, envolverá uma roda literária sobre o 2 de Julho, seguida de uma visita guiada às instalações do IGHB, onde os participantes poderão conhecer mais sobre os personagens históricos que protagonizaram a luta pela independência. Os interessados devem agendar participação pelo e-mail: [email protected].>

A partir das 16h da terça-feira (17), o auditório do IGHB será palco de uma roda de conversa com o professor Marcos Santana, que apresentará o projeto “Memória Musical – Bicentenário do Hino da Bahia”. Em seguida, o historiador Cacau Nascimento abordará o tema “Caboclo Boiadeiro, Sultão das Matas, Capangueiro e Tupinambá: patriotas divinizados na epopeia do 2 de Julho na Bahia”.>

O encerramento contará com a apresentação da Banda da Polícia Militar da Bahia, sob a regência do subtenente PM Rainer Kruppe. Durante os eventos, serão sorteadas publicações alusivas à Independência do Brasil na Bahia.>

A programação tem entrada gratuita e conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.>

Serviço:>

O quê: Agenda especial “2 de Julho”>

Quando: 10, 16 e 17 de junho de 2025>

Onde: Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – Av. Joana Angélica, 43 - Piedade>