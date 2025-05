ALERTA

Ponte histórica de Cachoeira corre risco, alerta Defesa Civil

Renião emergencial foi realizada no município nesta terça-feira (20)

Maysa Polcri

Publicado em 20 de maio de 2025 às 15:43

Órgão alerta para degradação da ponte em Ccahoeira Crédito: Reprodução

A Defesa Civil de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, convocou uma reunião na manhã desta terça-feira (20) para discutir a necessidade de restauração da ponte Dom Pedro II, que liga o município a São Félix, sobre o rio Paraguaçu. A ligação, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tem peças soltas e enferrujadas, o que oferece risco aos pedestres e motoristas. >

O alerta foi feito por Pedro Erivaldo, coordenador da Defesa Civil de Cachoeira. "O local de sustentabilidade da ponte, nos pilares ou nas cabeceiras entre Cachoeira e São Félix, está muito deteriorado. Em alguns locais as peças da ponte estão soltas, o ferrugem já detonou tudo. O restauro está muito lento. Na hora de terminar de fazer o restauro, já vai ter que fazer outro, porque não tem condições: um dia a empresa trabalha, outro dia não trabalha", afirma. Em janeiro de 2023, a Prefeitura de Cachoeira anunciou a restauração do equipamento, o que não foi concluído. >

Pedro Erivaldo afirma que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado em 2004. “Em 2004, foi assinado um pacto com o Ministério Público Federal, em termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. E a ferrovia ficou obrigada a fazer o restauro da Ponte Dom Pedro II em 36 meses. Já temos 300 meses e ainda o restauro não foi completo", denunciou. A reportagem entrou em contato com a Ferrovia Centro-Atlântica S.A., responsável pela ponte, e aguarda retorno. >

Imagens enviadas ao CORREIO mostram a deterioração da ponte construída em julho de 1885. A estrutura de ferro e madeira possui 365 metros de comprimento e foi importada da Inglaterra. A ponte foi considerada uma das principais obras de engenharia do Brasil na época e desempenhou papel de grande relevância no estímulo à economia baiana no século XX.>