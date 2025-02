PATRIMÔNIO

Santa Casa sabia do risco de desabamento de igreja em Cachoeira e tirou pertences do templo

Projeto havia estipulado valor de R$ 350 mil para restauro

Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 07:38

Parte de teto de igreja desaba em Cachoeira Crédito: Reprodução/Defesa Civil

Em comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira (26), o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cachoeira, Luiz Antônio Costa de Araújo, disse que a instituição sabia dos riscos de desabamento da Igreja São João de Deus. Parte do telhado desabou na noite de domingo (23). Ninguém ficou ferido. Um projeto havia estipulado o valor de R$ 350 mil para o restauro do teto. >

Segundo Luiz Antônio, a Santa Casa não teve recursos para finalizar o projeto detalhado de restauração e nem tocar a obra. Por isso, pertences foram retirados de dentro do imóvel e transferidos para exposição no hospital da Santa Casa. O templo é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que não se manifestou sobre o ocorrido. >

"Naquele momento [2021], as recomendações emergenciais foram adotadas pela Santa Casa porque estava identificado um conjunto de ripões e caibros apodrecidos e muitas goteiras. As medidas estabilizaram parte do telhado, mas, ao longo do tempo, houve um processo de danos de infiltração [...]", explicou o provedor. >

Ainda segundo Luiz Antônio, o projeto de restauro foi submetido a editais, mas ainda não foi contemplado. "Não deu para concluir o projeto detalhado de intervenção e restauração da área física. Não tendo condições de fazer investimentos próprios, tomamos a medida de tirar os bens materiais e evitar o uso do espaço", completa. >

Desabamento

O desabamento de parte do telhado aconteceu por volta das 20 horas de domingo. Na manhã de segunda-feira (24), a Defesa Civil realizou uma vistoria na Igreja. Segundo Pedro Erivaldo da Silva, coordenador da Defesa Civil, há risco de que todo o teto desabe. A igreja fica localizada na praça Doutor Aristides Milton, no Centro da cidade. >

"Realizamos uma vistoria preliminar e vamos encaminhar um relatório a todos os órgãos responsáveis o mais rápido possível porque o estado é deplorável. A qualquer momento, todo o telhado pode desmoronar", afirma. A igreja integra o complexo da Santa Casa da Misericórdia de Cachoeira.>

A igreja foi fundada em 1729 e funcionava como o antigo Hospital da Caridade de Cachoeira. Foi criado pelo frei Antônio Machado de Nossa Senhora de Belém. Em 1754, a ordem de S. João de Deus, de Lisboa, recebeu o imóvel por doação, passando à Santa Casa da Misericórdia, em 1826. >

Segundo desabamento em um mês

No dia 5 de fevereiro, o desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, em Salvador, chamou atenção de todo Brasil. Giulia Panchoni Righetto, turista de 26 anos, natural de São Paulo, morreu após ser atingida pelos escombros. A Polícia Federal (PF) não descarta responsabilização criminal pela morte. >

Posicionamento da Santa Casa na íntegra

"Lamentamos o desabamento de uma parte do telhado da Igreja da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, ocorrido no final da tarde do domingo (23/02/25), ressaltando que o dano causado não provocou acidente de maior proporção, devido a parte do telhado danificado ter ficado protegido no resistente forro do Salão Central da Igreja.>

De imediato, ao ter conhecimento do grave episódio, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN, designou o arquiteto Mateus Vinicius para vistoriar os danos e suas consequências, onde, às 14:00 h, do dia 24/02/25 - segunda feira, vistoriou o imóvel acompanhado do Provedor da Santa Casa de Cachoeira, Luiz Antônio Costa Araújo, e, tesoureiro da instituição, restaurador Aldo Santos Figueredo, entendimento tecnicamente proveitoso, pelo fato, da Mesa Provedora da SCMC, tendo como membro o profissional restaurador Aldo Figueredo, ter informado ao representante do IPHAN, algumas medidas paliativas que a Santa Casa de Cachoeira, já vinha adotando para evitar mais grave acidente que causasse danos aos frequentadores do templo, onde, há muito tempo, foram suspensas as atividades religiosas, sócio cultural e receptivo turístico.>

O grau de degradação das instalações físicas da Igreja, principalmente do seu telhado, com sintomas de infiltrações, influenciava na degradação dos bens móveis das imagens sacras, pinturas, mobiliários, etc). Um conjunto de medidas paliativas e, em algumas situações críticas foram realizadas nos espaços de cobertura do telhado que registravam apodrecimento do madeiramento substituídos por peças de maçaranduba, ripões e caibros, minimizando o crescente graus de infiltrações.>

Diagnóstico Técnico Acusava Necessidade de Restauração>

Em 2021, a Mesa Provedora da SCMC, contou com grandioso apoio solidário, altruísta de notória equipe de valiosos profissionais especialistas em restaurações de bens patrimoniais imóveis e móveis, articulado pela pesquisadora, escritora, prof. da UFES, Ângela Santana, in-memória. >

Equipe essa, composta do arquiteto, aposentado do IPHAN, Francisco Santana, arquiteta e ex-técnica do IPHAN, Karina Cerqueira, o renomado restaurador, pesquisador e prof. da UFBA, Dirson Argôlo, o projetista Waldemar Silvestre, e especialista em captação de recursos Alessandra Nascimento, que produziram o Projeto de Restauração dos Bens Artísticos Sacro que segue anexo.>

Diagnóstico da Estrutura Física>

No tocante ao projeto de restauração da estrutura física da Igreja, foram feitas prospecções na estrutura do telhado e base da Igreja, recomendando prudência e adoções de medidas que contivesse as infiltrações, goteiras e demais cuidados, medidas essas que, dentro do possível foram adotadas, porém, sem as devidas condições financeiras, não foram suficientes para evitar a suspensão das atividades religiosas, culturais e frequentes visitações turísticas educativas.>

Recomendação da Interdição da Igreja>